Els museus d’Andorra mantenen un bon ritme de visites a l’agost i esquiven el descens de visitants registrat al juny

Alguns dels principals museus del país tancaran amb bon sabor de boca la temporada d’estiu. O això és el que sembla ‘a priori’, vist que les primeres setmanes d’agost han deixat registres destacats, tot i que el mes de juny va marcar un descens general de visitants. Així ho han apuntalat diversos espais culturals a EL PERIÒDIC, com per exemple el Bicilab Andorra, a la capital, en què el recompte de l’1 al 14 d’agost arriba a les 980 visites. “El balanç és molt positiu”, expliquen des del centre, remarcant que les xifres superen inclús les registrades l’any passat.
En una mateixa línia es mostra l’Espai Columba, situat també a Andorra la Vella, el qual acumula prop de 600 entrades a mitjans d’agost. Una xifra que s’apropa a la registrada en el tancament del juliol, quan el nombre de visitants es va xifrar en uns 1.200. Des del centre de Santa Coloma recorden que l’any 2024 es va viure un autèntic ‘boom’ amb l’arribada dels frescos de Sant Esteve, retornats al país després de més d’un segle. A més, cal recordar que les pintures murals ‘El bes de Judes’ i ‘La flagel·lació’ de l’església de Sant Esteve, les quals van arribar al país després d’un acord de compravenda entre el Govern i els antic propietaris, van xifrar 11.988 visitants entre l’1 d’agost del 2024 i el 31 de juliol del 2025, suposant un augment del 40,7% en el nombre de curiosos que es van apropar a l’Espai Columba.
De la capital passem a Encamp, on el Museu de l’Electricitat de FEDA es troba celebrant “un dels millors juliols” de la seva trajectòria. A Ordino, el Museu de la Miniatura no es vol quedar enrere i registra també un notable increment del 12% respecte a les dades recollides l’any anterior i confirma, alhora, que l’agost està sent un mes “especialment bo”. Finalment, la Massana manté també el pols. El cèlebre Museu del Còmic ha tancat el juliol amb 629 visitants que s’han deixat caure per gaudir de les exposicions d’autors consagrats a escala mundial com Antonio Bernal, Alfonso Font o Philippe Xavier. Així i tot, la xifra es situa lleugerament per sota de les 672 registrades el 2024, tot i que el còmput anual és encoratjador: l’any passat es van rebre 2.731 visitants i aquest any ja en suma un total de 2.468.
Tanmateix, cal destacar que aquest balanç arriba en un context de davallada general que s’estén més enllà de la cultura. Al juny, les dades oficials van indicar un 8,6% menys de visitants al país, amb caigudes del 14,5% en el turisme francès i del 26,3% en altres nacionalitats. Tot i això, el turisme amb pernoctació va créixer un 25,6%, fins a 404.774 persones, amb una estada mitjana de 2,6 nits. Amb aquestes xifres a la mà, els museus andorrans demostren que el seu atractiu cultural continua funcionant com un imant, especialment a l’agost, quan l’oferta turística i cultural arriba a un dels punts més alts de l’any.