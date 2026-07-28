Els millors treballs finals de grau i màster envers els estudis catalans optaran a un nou Premi Ramon Llull

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Fundació Ramon Llull han fet públiques les bases dels premis Ramon Llull de traducció literària d’aquest 2026. Aquesta edició, com a novetat, s’ha creat el Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística als millors treballs finals de grau o de màster i l’entrega del Premi a la millor traducció de la literatura catalana es durà a terme en el marc de la Nit de les Lletres Catalanes, per situar el guardó en un espai de visibilitat.
En aquest sentit, la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana han creat un nou premi de catalanística, en aquest cas com a reconeixement de la feina dels estudiants de català de les universitats de l’exterior a nivell de grau i màster. El premi té dues modalitats: premi al millor treball final de grau (TFG) i premi al millor treball final de màster (TFM), sobre una temàtica relacionada amb els estudis catalans, presentats a universitats de l’exterior del domini lingüístic català. Dotats amb 1.000 euros per a cada modalitat, aquests premis volen fomentar vocacions investigadores en l’àmbit disciplinari de la catalanística i prestigiar els estudis catalans dins els departaments universitaris com una opció vàlida per a la recerca.
Fins al 6 de setembre, els estudiants poden presentar candidatures per mitjà d’instància genèrica a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. En aquesta ocasió han de ser treballs presentats i avaluats al llarg del 2025. Els treballs es poden presentar en qualsevol llengua, tot i que caldrà presentar també un resum en català. El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull, al Principat el pròxim 15 de desembre.
El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull
Cal esmentar que el jurat està format per sis membres: un designat per la Fundació Ramon Llull, un designat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana, les persones titulars de la presidència de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i de la direcció de la Fundació Ramon Llull (s’alternaran la presidència en períodes anuals), la persona titular de la direcció de l’Àrea de Llengua i Universitats del Consorci Institut Ramon Llull i una persona designada per la junta de l’Associació Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.
Premis Ramon Llull de traducció literària 2026
Amb la voluntat de fer un pas endavant en el reconeixement i la projecció de la traducció de la literatura catalana, el Premi a la millor traducció de literatura catalana s’incorporarà, a partir de 2027, a la Nit de les Lletres Catalanes, esdeveniment destacat del calendari literari del domini lingüístic, en què es lliuren diversos premis de referència, impulsat per Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans.
El Premi a la millor traducció de literatura catalana continuarà sent un premi promogut per la Fundació Ramon Llull, amb una dotació de 4.000 euros, però el seu lliurament s’incorporarà a la cerimònia de la Nit de les Lletres Catalanes, que, en principi, mantindrà el calendari al mes de març. Pel que fa al Premi a la trajectòria, dotat amb 6.000 euros, continuarà amb el mateix funcionament, calendari i acte de lliurament actuals a Andorra a mitjan desembre.