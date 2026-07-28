Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de Cultura, Joventut i Espots, Mònica Bonell, en una edició anterior dels premis. | SFGA
Sergi Gil Bosch
  • Cultura
Prestigiar els estudis catalans

Els millors treballs finals de grau i màster envers els estudis catalans optaran a un nou Premi Ramon Llull

Dotats amb 1.000 euros per a cada modalitat, aquests volen fomentar vocacions investigadores en l’àmbit disciplinari de la catalanística

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Fundació Ramon Llull han fet públiques les bases dels premis Ramon Llull de traducció literària d’aquest 2026. Aquesta edició, com a novetat, s’ha creat el Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística als millors treballs finals de grau o de màster i l’entrega del Premi a la millor traducció de la literatura catalana es durà a terme en el marc de la Nit de les Lletres Catalanes, per situar el guardó en un espai de visibilitat.

En aquest sentit, la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana han creat un nou premi de catalanística, en aquest cas com a reconeixement de la feina dels estudiants de català de les universitats de l’exterior a nivell de grau i màster. El premi té dues modalitats: premi al millor treball final de grau (TFG) i premi al millor treball final de màster (TFM), sobre una temàtica relacionada amb els estudis catalans, presentats a universitats de l’exterior del domini lingüístic català. Dotats amb 1.000 euros per a cada modalitat, aquests premis volen fomentar vocacions investigadores en l’àmbit disciplinari de la catalanística i prestigiar els estudis catalans dins els departaments universitaris com una opció vàlida per a la recerca.

Fins al 6 de setembre, els estudiants poden presentar candidatures per mitjà d’instància genèrica a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. En aquesta ocasió han de ser treballs presentats i avaluats al llarg del 2025. Els treballs es poden presentar en qualsevol llengua, tot i que caldrà presentar també un resum en català. El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull, al Principat el pròxim 15 de desembre.

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull

Cal esmentar que el jurat està format per sis membres: un designat per la Fundació Ramon Llull, un designat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana, les persones titulars de la presidència de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i de la direcció de la Fundació Ramon Llull (s’alternaran la presidència en períodes anuals), la persona titular de la direcció de l’Àrea de Llengua i Universitats del Consorci Institut Ramon Llull i una persona designada per la junta de l’Associació Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.

Premis Ramon Llull de traducció literària 2026

Amb la voluntat de fer un pas endavant en el reconeixement i la projecció de la traducció de la literatura catalana, el Premi a la millor traducció de literatura catalana s’incorporarà, a partir de 2027, a la Nit de les Lletres Catalanes, esdeveniment destacat del calendari literari del domini lingüístic, en què es lliuren diversos premis de referència, impulsat per Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans.

El Premi a la millor traducció de literatura catalana continuarà sent un premi promogut per la Fundació Ramon Llull, amb una dotació de 4.000 euros, però el seu lliurament s’incorporarà a la cerimònia de la Nit de les Lletres Catalanes, que, en principi, mantindrà el calendari al mes de març. Pel que fa al Premi a la trajectòria, dotat amb 6.000 euros, continuarà amb el mateix funcionament, calendari i acte de lliurament actuals a Andorra a mitjan desembre.

La 25a edició del Campus universitari de la llengua catalana reuneix una trentena d’estudiants de 12 països

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Sant Julià de Lòria vibra amb el tradicional ball de la Dama Blanca en una plaça Major plena de gom a gom
Sant Julià de Lòria inaugura la plaça Calonge-Sant Antoni coincidint amb el 20è aniversari de l’agermanament
Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
Sant Julià de Lòria vibra amb el tradicional ball de la Dama Blanca en una plaça Major plena de gom a gom
  • Cultura, Societat
Sant Julià de Lòria inaugura la plaça Calonge-Sant Antoni coincidint amb el 20è aniversari de l’agermanament
  • Cultura, Societat
Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior
Entrevistes culturals
Joan Mañé Fort
Artista, escriptor i biògraf català
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu