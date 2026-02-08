Els Encants de Sant Antoni d’Escaldes-Engordany assoleixen una recaptació que acaba superant els 4.000 euros

Escaldes-Engordany ha acollit, aquest diumenge, una nova edició dels Encants de Sant Antoni. En aquesta, s’ha assolit una recaptació de 4.005 euros, diners que aniran íntegrament destinats a Càritas Parroquial. L’acte ha comptat amb la subhasta i el sorteig de fins a 13 lots de productes tradicionals, entre els quals s’hi trobaven derivats del porc, com llonganisses i bulls, així com coques masegades, coques de greixons i orelletes.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha volgut “agrair la participació de tothom” i ha posat en valor que actes tradicional com són els Encants es mantinguin i continuïn fent parròquia. Cal esmentar que les butlletes es podien adquirir al preu de cinc euros als establiments col·laboradors, que enguany han estat un total de 23, dels quals set han ofert alguns dels seus productes i serveis per incloure en els lots. A més, també es podien comprar a l’Oficina de Turisme, a la Llar de Jubilats i al CAEE.
Un any més, l’acte ha estat conduït per Antoni Vidal i ha comptat amb l’actuació de l’Esbart Santa Anna, que ha ofert una exhibició dels balls més tradicionals. L’acte s’ha clos amb un petit aperitiu per a tots els assistents.
Aquest 2026, a més, la celebració ha coincidit amb la jornada de portes obertes organitzada pel comú als locals de la nova plaça de l’Església, en la qual tothom que s’hi ha apropat han pogut visitar els espais i conèixer de primera mà la seva distribució. La voluntat de la corporació és destinar aquests dos locals a usos vinculats a la restauració, amb l’objectiu de dinamitzar i revitalitzar la zona històrica, així com d’afavorir l’activitat econòmica i social de la parròquia. Està previst que els treballs dels dos espais quedin completament enllestits a principis del mes de març, i un cop finalitzades les obres, el comú traurà a concurs la concessió.
El futur de l’Hostal Valira, encara obert
El futur de l’Hostal Valira d’Escaldes-Engordany continua obert a l’espera de definir quin projecte ocuparà l’espai un cop el Museu Carmen Thyssen deixi les instal·lacions. Així ho ha explicat Gili, qui ha reconegut que, de moment, encara no hi ha una decisió tancada, però que el comú ja està treballant la qüestió conjuntament amb el Govern. “No hem avançat encara gaire, s’està parlant amb el Govern de veure si es fa un projecte, però s’ha de parlar perquè nosaltres tenim molt clar que el que es faci s’ha de fer bé”, ha manifestat, segons informa l’ANA.
La cònsol ha mencionat que si s’acaba executant un projecte impulsat per les institucions serà “genial”, però també ha deixat clar que el fet de ser “un espai emblemàtic” i “molt bonic” farà que “molta gent se’l mirarà” per desenvolupar-hi alguna iniciativa, ha mencionat. “Crec que té molt potencial i, per tant, sigui el que sigui, estem convençuts que hi haurà alguna cosa interessant”, ha asseverat Gili.