Els Contrabandistes d’Ordino tornen amb força i estrenen una posada en escena renovada per Carnaval

La plaça major d’Ordino ha estat, un any més, l’escenari de la tradicional representació dels Contrabandistes, que aquest dilluns de Carnaval ha tornat amb força i amb una estructura renovada. Un format en què s’han inclòs més personatges i una posada en escena diferent. De fet, la funció ha mantingut l’essència d’aquesta celebració, però amb un nou dinamisme que ha sorprès el públic assistent.

“Aquest any hem tingut un augment de persones actuant, fent la representació, perquè nosaltres el que intentem sobretot és aconseguir la transmissió generacional. Per tant, fem participar molt a la canalla i, a mesura que van creixent, s’incorporen a les actuacions i representacions”, ha destacat el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig. “Seguint el mateix fil argumental, ha augmentat el nombre de persones que fan de contrabandistes, també de FEO, i això el que fa és que creem comunitat, creem col·lectiu i, al final, fem poble, que és l’objectiu de totes les nostres activitats”, ha afegit.

L’increment de personatges, de fet, ha permès allargar la part del judici, un dels moments més esperats de l’espectacle. Com ha recordat Roig, no es tracta d’un judici típic, sinó que la història gira al voltant d’uns turistes que es perden per les muntanyes i són confosos amb contrabandistes per part de les forces especials d’Ordino, els FEO. “La representació té una forta càrrega de sàtira sobre temes locals, com els terratinents, els pisos patera o la presència d’urbans a Ordino. A vegades només és una frase, però sempre amb intenció crítica”, ha explicat Roig. De fet, durant l’espectacle s’han fet diverses referències a l’actualitat política, com l’anul·lació que es va fer del concert de David Guetta o l’especulació urbanística que afecta la parròquia.

El Carnaval ordinenc, però, no s’acaba aquest dilluns. De fet, el darrer dia de la celebració serà el dimecres 5 de març. La jornada arrencarà a les 19.00 hores amb la lectura del testament, a càrrec del notari de les Valls d’Ordino. A continuació tindrà lloc la cremada del Carnestoltes i després la sardinada popular.