Els Bastoners Lauredians, convidats a la gira dels 20 anys de Buhos: “Els hi va encantar quan ho vam posar en escena”

Els Bastoners Lauredians de l’Esbart participaran en diversos concerts de la gira del 20è aniversari del grup català Buhos, una proposta que també vol retre homenatge a la cultura popular. La colla andorrana portarà el ball de bastons a alguns dels escenaris i festivals més destacats del circuit musical català, davant milers d’espectadors.
La col·laboració va començar de manera espontània durant la darrera Festa Major de Sant Julià de Lòria. Seguint la tradició, els bastoners van pujar a l’escenari amb el grup convidat i van presentar una coreografia per a la cançó ‘Actitud’, que els mateixos Buhos els havien demanat. “Els hi va encantar quan ho vam posar en escena”, recorda el director artístic de l’Esbart Laurèdia, Jaume Torra, en declaracions a aquest mitjà. Aquell moment va obrir la porta a una proposta inesperada: “Ens van dir: ‘L’any que ve fem 20 anys… podeu venir als concerts i fer aquest ball?’”.
“Ens van dir: ‘L’any que ve fem 20 anys… podeu venir als concerts i fer aquest ball?’” – Jaume Torra
El que acostuma a quedar com una actuació puntual de Festa Major s’ha convertit així en una col·laboració que portarà la colla andorrana a diversos concerts de la gira. L’inici serà el 14 de març al Poble Espanyol de Barcelona, i la colla també preveu actuar en festivals destacats com el Strenes de Girona, el Cabró Rock de Vic o el Canet Rock, abans de tancar la gira al Palau de la Música Catalana.
Ball de bastons adaptat a l’escenari
La participació dels Bastoners Lauredians se centrarà en la cançó ‘Actitud’, amb una coreografia pensada específicament per a un concert de pop-rock. “Sempre que muntem la coreografia ja la fem pensant que la ballarem a l’escenari”, explica Torra. Per aquest motiu, les figures s’adapten a l’espai limitat d’un escenari de concert: “Són coreografies molt lineals i estirades”.
El nombre de participants variarà segons cada actuació, amb un format habitual d’entre dotze i setze bastoners. “Màxim ballen 16… i mínim som 12”, detalla el director. A més, en aquells concerts en què la colla andorrana no pugui participar, la coreografia es podrà adaptar perquè la ballin colles locals. “Nosaltres ensenyarem la coreografia al grup de bastoners del poble”, apunta Torra. La iniciativa respon a la voluntat del grup de convertir la gira en una celebració de la cultura popular: “Ells volen involucrar molt tot el que és la cultura popular en aquests concerts”.
Una colla jove amb mirada contemporània
Els Bastoners Lauredians van néixer l’any 2014 dins de l’Esbart Laurèdia, en un context particular. I és que, tal com esmenta Torra, a Andorra no hi ha una tradició pròpia de ball de bastons com sí que existeix a moltes zones de Catalunya. Aquesta circumstància va permetre al grup explorar noves vies. “Vam dir: ‘Comencem des de zero’. I com hem començat? Doncs amb música moderna”.
Des dels inicis, la colla ha apostat per combinar els passos i el ritme tradicionals del ball de bastons amb música contemporània, especialment del pop-rock català. Aquesta fórmula ha donat identitat pròpia al projecte i ha obert noves possibilitats escèniques. Segons el director, iniciatives com aquesta també ajuden a donar visibilitat a la cultura popular del país. “A nivell de projecció és molt guapo… també està bé portar el nom d’Andorra”, afirma, remarcant que “Que a Andorra no només tenim youtubers; també tenim cultura”.
Una identitat pròpia també en el vestuari
La colla també destaca per alguns elements singulars, com la renovació anual del vestuari. Cada Festa Major els Bastoners Lauredians estrenen una samarreta commemorativa, una pràctica que els diferencia de moltes colles tradicionals que mantenen una indumentària fixa. Per als concerts de la gira amb Buhos, però, el grup té previst utilitzar l’equipació pròpia de l’entitat, combinant-la amb elements clàssics com la faixa i l’espardenya.
Amb tot, per als membres de la colla, la gira representa una oportunitat poc habitual dins del món de la dansa tradicional. “Estan flipats”, resumeix Torra, referint-se a l’entusiasme dels bastoners davant d’una experiència que els portarà a escenaris i festivals en què la cultura popular rarament té presència.