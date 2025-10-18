El videoclip ‘Entre tu i jo’ de Juli Barrero i el director Hector Romance competirà a la Secció Oficial del Filmets Badalona

El talent andorrà torna a fer-se un lloc en l’escena cinematogràfica internacional. El videoclip ‘Entre tu i jo’, amb música del massanenc Juli Barrero i direcció d’Hector Romance, ha estat seleccionat per competir a la Secció Oficial de la 51a edició del Filmets Badalona Film Festival. Aquesta selecció permet a l’obra optar a tots els premis del certamen, incloent-hi les categories de millor pel·lícula, premi del públic, millor direcció, millor guió i millor música original.
Cal esmentar que el Filmets Badalona Film Festival, qualificat per als Premis Goya, reuneix més de 200 produccions internacionals i és considerat un dels festivals de curtmetratges més prestigiosos d’Espanya. Així, la inclusió d’’Entre tu i jo’ confirma el moment de maduresa creativa del projecte, que comparteix cartell amb obres de tot el món. En aquesta edició, el festival projecta 250 curts repartits en 28 sessions temàtiques.
Una trajectòria internacional amb èxits destacats
Abans de la seva arribada a Badalona, ‘Entre tu i jo’ ja havia estat seleccionat en festivals del Canadà, Itàlia, Portugal, Brasil i l’Índia, acumulant tres reconeixements com a Best Music Video al Rani Durgavati International Film Festival (Índia), al TITAN International Film Festival (Austràlia) i al Tracce Cinematografiche Film Fest (Itàlia). A més, va ser semifinalista als Premis Enderrock 2024.