Els Castellers d’Andorra portaran el seu «millor moment» des de les Set Parròquies fins a la gran cita de Palma

«Ara mateix et diria que estem en la nostra millor posició«. Amb aquestes paraules defineix el president dels Castellers d’Andorra, Juli Penya, el moment que viu actualment el món casteller al Principat, després d’assolir un castell de set aquesta temporada i amb la intenció per a la segona part de l’any de repetir-lo i aconseguir-ne més. «A veure si aquesta segona part de la temporada podem continuar, no només repetint aquell castell, sinó fent més castells de set. Això consolidaria molt la colla, perquè agafes un estatus de castells de set, de colla de set, que és molt bo per a Andorra i per als Castellers d’Andorra«, ha declarat Penya.
Ara tenen dues grans diades per davant. Per una banda, la Diada de les Set Parròquies, la qual se celebrarà demà dissabte 29 d’agost, on es podrà veure com els Castellers d’Andorra fan un pilar a cadascuna de les parròquies. «Els primers anys no tots els comuns ens contractaven o ens deien per anar a fer castells i llavors vam crear aquesta diada d’anar a fer un castell, amb el lema ‘Cap parròquia sense castell‘».
«Cada vegada més aconseguim que els comuns garanteixin o aportin més econòmicament per poder portar colles més grans o colles més importants i fer grans actuacions» – Juli Penya
Això també respon a la seva voluntat de reforçar la cultura castellera al país, la qual, tal com afirma Penya, «encara no està del tot arrelada», així com de representar totes les parròquies, ja que actualment «actuem més a Escaldes i a Andorra la Vella que no pas en altres com Ordino o la Massana». «Cada vegada més aconseguim que els comuns garanteixin o aportin més econòmicament per poder portar colles més grans o colles més importants«, afegeix Penya.
L’altre esdeveniment pròxim és Mallorca. El dia 5 de setembre, els Castellers d’Andorra viatjaran a l’illa com a convidats en el 30è aniversari dels Castellers de Mallorca, una actuació que manté molt animat el president: «Anem cap a Palma, la gent està il·lusionada i hi aniran unes 60 persones, que és un gruix de gent important«. Durant la celebració de l’aniversari, els andorrans també actuaran juntament amb els Al·lots de Llevant, que és l’altra colla convidada. En aquest aspecte, Penya destaca la importància de les actuacions que es fan fora del Principat, les quals serveixen no només per portar el nom d’Andorra a altres places castelleres, sinó també per reforçar la germanor entre colles d’arreu del món.
«El món casteller està molt agermanat, molt arrelat, i molt ajuntat amb l’aspecte social» – Juli Penya
Un dels elements més destacats pel president, més enllà de les actuacions, també ha estat la germanor i la importància d’aquesta dins d’una colla. «El món casteller està molt agermanat, molt arrelat, i molt ajuntat amb l’aspecte social. Ens trobem gent que ve de fora, que no ha tingut mai contacte amb el món casteller i que, per alguna raó, decideix provar-ho. Aquí es trobarà gent, no estarà sol i podrà fer amics«. De fet, són molts els membres de la colla que remarquen que un dels millors aspectes del món casteller és que és molt obert, ja que dona la benvinguda a participar tant als més xics com a la gent més gran.
Tarragona
Una de les cites castelleres més importants, si no la més important, del calendari és el Concurs de Castells de Tarragona, el qual tindrà lloc el primer cap de setmana d’octubre i on, en l’edició del 2016, els Castellers d’Andorra van aconseguir reunir fins a 153 membres, gairebé tota la colla. «És una diada important, malgrat que aquí es fa la gran matinada. L’any que es fa, quan fas el calendari, és el primer que apuntes. Som molt privilegiats de poder actuar aquí, en places on no tothom pot actuar», destaca Penya.
VI Diada Castellera Internacional
Finalment, i ja de cara al 2027, concretament el 15 de maig, Andorra es convertirà en l’amfitriona de la VI Diada Castellera Internacional, la qual, tal com assenyala el president dels castellers, «la previsió és que vinguin 1000 castellers i 16 colles més nosaltres». L’anterior edició es va celebrar l’any 2025 a Berlín i, segons explica Penya, va agrupar unes 10 colles i 600 castellers.