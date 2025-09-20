Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de l'obra 'Sotabosc' de la companyia Inspira Teatre. | ANA / I.M.
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Experiència immersiva

El Teatre Comunal s’omple amb ‘Sotabosc’, l’espectacle que convida el públic a estimar la natura a través del so

Guardonat amb els premis FETEN i Mostra d’Igualada 2023, l’espectacle d’Inspira Teatre ha omplert de gom a gom el Teatre Comunal

El Teatre Comunal d’Andorra la Vella s’ha omplert de gom a gom aquest dissabte amb els dos passis de ‘Sotabosc’, la proposta de la companyia Inspira Teatre destinada a infants de 0 a 6 anys. L’espectacle, guardonat amb el Premi FETEN i el Premi Mostra d’Igualada 2023 al millor espectacle per a la primera infància i candidat als premis MAX 2023, forma part del programa educatiu del 2025 de la Fundació ONCA, en col·laboració amb el Govern i Creand Fundació.

La directora artística de la companyia, Esther Westermeyer, ha explicat que l’objectiu és “fer que els infants entrin en un món poètic, visualment molt potent, que els porti sonorament al bosc”. Segons ha detallat, la peça “parteix dels sons de la natura per desenvolupar l’escolta i crear música amb elements naturals”. Les tres intèrprets, a cappella, han recreat un espai sonor que combina fulles, aigua, ocells o insectes amb harmonies i ritmes suggeridors. La proposta, sense text, vol que els més petits experimentin i descobreixin que també poden fer música amb pedres, branques o llavors.

“A partir de conèixer el bosc és quan realment el pots arribar a apreciar i estimar, i la voluntat és que cuidem els nostres boscos”, ha subratllat Westermeyer. Una experiència immersiva que ha captivat tant els infants com les seves famílies i que, alhora, convida a reflexionar sobre la relació amb la natura. El projecte educatiu clourà la seva programació del 2025 amb un darrer espectacle, el 13 de desembre, també al Teatre Comunal. Amb aquestes propostes, la Fundació ONCA reafirma el seu compromís amb l’educació musical, la sostenibilitat i la transmissió de valors a través de l’art i la cultura.

Comparteix
Notícies relacionades
Joan Anton Rechi inaugura aquest dissabte la temporada de l’Òpera de Coburg amb ‘Una nit a Venècia’ de Johann Strauss
La 43a edició de la Setmana del llibre en català oferirà prop de 200 títols andorrans donant relleu a les novetats
L’Hotel Pol es transforma en una galeria d’art per tornar a ser un emblema de Sant Julià de Lòria i, ara, del país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
Joan Anton Rechi inaugura aquest dissabte la temporada de l’Òpera de Coburg amb ‘Una nit a Venècia’ de Johann Strauss
  • Cultura
La 43a edició de la Setmana del llibre en català oferirà prop de 200 títols andorrans donant relleu a les novetats
  • Cultura
L’Hotel Pol es transforma en una galeria d’art per tornar a ser un emblema de Sant Julià de Lòria i, ara, del país
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu