El Teatre Comunal s’omple amb ‘Sotabosc’, l’espectacle que convida el públic a estimar la natura a través del so

El Teatre Comunal d’Andorra la Vella s’ha omplert de gom a gom aquest dissabte amb els dos passis de ‘Sotabosc’, la proposta de la companyia Inspira Teatre destinada a infants de 0 a 6 anys. L’espectacle, guardonat amb el Premi FETEN i el Premi Mostra d’Igualada 2023 al millor espectacle per a la primera infància i candidat als premis MAX 2023, forma part del programa educatiu del 2025 de la Fundació ONCA, en col·laboració amb el Govern i Creand Fundació.
La directora artística de la companyia, Esther Westermeyer, ha explicat que l’objectiu és “fer que els infants entrin en un món poètic, visualment molt potent, que els porti sonorament al bosc”. Segons ha detallat, la peça “parteix dels sons de la natura per desenvolupar l’escolta i crear música amb elements naturals”. Les tres intèrprets, a cappella, han recreat un espai sonor que combina fulles, aigua, ocells o insectes amb harmonies i ritmes suggeridors. La proposta, sense text, vol que els més petits experimentin i descobreixin que també poden fer música amb pedres, branques o llavors.
“A partir de conèixer el bosc és quan realment el pots arribar a apreciar i estimar, i la voluntat és que cuidem els nostres boscos”, ha subratllat Westermeyer. Una experiència immersiva que ha captivat tant els infants com les seves famílies i que, alhora, convida a reflexionar sobre la relació amb la natura. El projecte educatiu clourà la seva programació del 2025 amb un darrer espectacle, el 13 de desembre, també al Teatre Comunal. Amb aquestes propostes, la Fundació ONCA reafirma el seu compromís amb l’educació musical, la sostenibilitat i la transmissió de valors a través de l’art i la cultura.