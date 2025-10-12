El Festac consolida el seu creixement amb més de 3.500 espectadors i una forta complicitat amb el públic assistent

El Festival de Teatre al Carrer (Festac) ha tancat la seva quarta edició amb un balanç molt positiu tant pel que fa a l’assistència com a la participació de companyies locals i internacionals. Segons la consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, “fins al migdia hem superat les 3.000 persones i pensem que superàrem les 3.500, és a dir, mil espectadors més que l’any passat”.
Areny ha destacat que aquestes xifres “ens fan una alegria immensa, perquè vol dir que el públic s’està fidelitzant i que nous espectadors s’afegeixen a la proposta”. En aquest sentit, ha recordat també que el festival “va néixer d’un col·lectiu professional vinculat al teatre que va tocar la porta del Comú de Sant Julià” i que “amb el suport del Govern, de les ambaixades espanyola i francesa i enguany també de la Generalitat de Catalunya, s’ha pogut continuar creixent”.
La consellera ha remarcat la importància del treball conjunt entre institucions i organitzadors: “Un festival ha de créixer així, amb l’oportunitat que diferents institucions aportin el seu granet de sorra, perquè sense aquest suport seria molt difícil tirar endavant”. També ha expressat el desig que el Festac s’arreli al territori i que arribi a celebrar la seva desena edició, tot valorant positivament la qualitat dels espectacles programats: “Els espectacles han interpel·lat totes les edats. El FesTac ha pensat en el públic familiar, però també els adults ens hem sentit molt connectats amb les propostes”, ha explicat.
En la mateixa línia, el director del festival, Juanma Casero, ha posat en relleu “l’esforç de les companyies locals per mantenir el nivell dels espectacles que venen de fora, amb un recorregut i un reconeixement molt importants”. Casero ha destacat també que “és molt difícil triar un sol espectacle, perquè tots estan programats amb la mateixa estima”, tot i subratllar “l’atenció especial que sempre posem en els espectacles de casa”.
Pel que fa a l’organització, el director ha remarcat la feina col·lectiva de l’equip del Festac: “Som un equip petit, però molt implicat. Cadascú té la seva faceta i durant el festival tots estem al peu del canó”, afegint que “la idea és continuar creixent”. Per altra banda, Casero ha explicat també que la selecció d’espectacles s’ha fet “a través d’una mirada compartida entre l’equip organitzador i el programador Sergi Vallès, que fa una feina excel·lent en la primera crida i ens facilita una selecció molt clara”.
Finalment, Areny ha volgut destacar la coincidència de calendari amb altres iniciatives culturals del país: “El bon temps i el fet de coincidir amb l’AndArt ens han ajudat moltíssim. Hi ha hagut un intercanvi de públic molt positiu entre els dos esdeveniments”.