‘El Silenci de la Broma’, un llibre que dona veu a les víctimes i consciència a petits i grans sobre l’assetjament

“Allò que per a un adult pot semblar poca cosa, per a un nen és enorme”, ha afirmat l’escriptora Sylvette Lluch, en la presentació del seu nou llibre ‘El Silenci de la Broma’, el qual combina testimonis reals, reflexions professionals i aportacions artístiques i té com a objectiu donar veu a les víctimes i conscienciar sobre la gravetat de l’assetjament escolar. La publicació compta amb el suport de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) i recull no només l’experiència personal de Lluch, sinó també històries de joves i famílies que han patit ‘bullying’.
A ‘El Silenci de la Broma’ també hi col·laboren psicòlegs i psiquiatres del SAAS, els quals expliquen les conseqüències psicològiques de l’assetjament; l’advocada Aurora Casadevall, amb la perspectiva legal; artistes i creadors com Juli Fernández, o la creadora de contingut, Clàudia Cunill. També hi han participat les il·lustradores Girasol Blanco i Anna Simonet, així com infants que han aportat dibuixos i eslògans contra l’assetjament. A més, l‘obra compta amb la participació de mossèn Ramon de Canillo amb un conte i a qui la presidenta de l’ADJRA, Sandra Cano, ha definit com “l’influencer dels joves i la gent gran d’Andorra”. El llibre es pot adquirir des des d’avui mateix i els beneficis es destinaran a la Campanya de Sensibilització sobre l’Assetjament Escolar.
Durant l’acte, l’autora ha explicat com va decidir sumar-se a aquest projecte impulsat per Cano, qui també ha estat prologuista de l’obra. “No és el mateix parlar només de la meva experiència o crear una història al voltant de l’assetjament, que parlar amb gent real que ja és adulta, que ja ho ha passat i que, en teoria, ja ho hauria d’haver superat. Però veus que no, que encara els ha deixat ferides o seqüeles. Això és el que em va impulsar a llençar-m’hi de cap, i ho tornaria a fer mil cops”, ha explicat.
Lluch ha remarcat que l’assetjament “continua passant” i que sovint els seus efectes es manifesten a la vida adulta: “Si ni la persona assetjada ni el seu entorn se n’adonen, això et continua portant problemes. I si ningú els ajuda, s’ho guarden o ho amaguen, sense saber que això no serveix de res”. L’autora ha ponderat que el llibre vol ser “una eina, tant per a les víctimes com per als que assetgen, per als professors i per a les famílies”. Al cap i a la fi, una eina per a tothom, perquè es vegi que “és un problema real i que no són coses de nens” , sinó qüestions que poden “comportar problemes greus, sobretot de salut mental.”
La presentació també ha comptat amb la intervenció del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, qui ha posat en valor la iniciativa. “El tema de l’assetjament ens preocupa des de fa molt temps. Tenim desplegats els reglaments d’absentisme i d’assetjament, que l’any passat es van modificar per donar més cobertura a més situacions i casos”. El secretari d’Estat ha celebrat qualsevol iniciativa que potenciï el fet de parlar i exterioritzar aquestes situacions que “són una mica la xacra del sistema educatiu i és positiu que hi puguem participar i compartir l’experiència”.
En aquest sentit, Bardina ha destacat que s’han creat més mecanismes i canals de comunicació perquè els alumnes puguin expressar lliurement les seves experiències i ha anunciat que la setmana vinent se celebrarà la Comissió Nacional d’Assetjament i Absentisme, en la qual es presentaran les darreres xifres i s’analitzaran noves línies d’actuació. “Encara que només hi hagi un cas, ja s’ha d’actuar. Les xifres no ens han de condicionar a fer més o menys, és un tema en què sempre hem d’actuar”, ha remarcat.
En darrer lloc, el secretari d’Estat també ha posat l’accent en la formació docent amb l’objectiu que els mestres “disposin de les capacitats necessàries per detectar i ajudar a detectar aquestes situacions”, i ha afegit que la lluita contra l’assetjament “té un rerefons social” i que l’actuació ha de ser conjunta: “Avui és un bon exemple de com institucions, associacions i societat ens ajuntem per parlar d’aquest tema.”, ha conclòs.