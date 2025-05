Nit de gala a la capital

El saxofonista nipó Wataru Hirai s’emporta el Solo Sax 2025 en una onzena edició marcada per un alt nivell

També s'ha reconegut a Marie-Bernadette Charrier amb els Sax Awards per la seva dilatada trajectòria com a solista i compositora de cambra

El japonès Wataru Hirai va vèncer ahir a la nit l’onzena edició del concurs Solo Sax Competition de l’Andorra Sax Fest 2025, sent aquesta únicament la segona ocasió que el Solo Sax el guanya un nipó. En aquest sentit, just enguany fa 10 anys que ho va fer Makoto Hondo a l’Andorra Sax Fest del 2015.

De forma que aquest diumenge al vespre, el festival ha posat punt final amb la celebració conjunta de l’entrega dels Sax Awards, que premia així entitats, persones i institucions que fomenten el coneixement del món del saxòfon, i tot seguit ha tingut lloc l’esperat anunci del guanyador del Solo Sax. Com l’any passat, l’encarregat de presentar l’acte i de desvelar els premiats d’aquesta tercera edició dels Sax Awards ha estat Tomás Jerez, saxofonista, membre del jurat del Solo Sax i un habitual col·laborador del certamen.

En aquesta ocasió s’ha premiat a la saxofonista francesa i enguany presidenta del jurat de l’Andorra Sax Fest, Marie-Bernadette Charrier i també a l’històric fabricant francès de saxòfons i clarinets, Selmer. Charrier va estudiar música als Conservatoris Nacionals de la Regió de Nantes de la mà de Jean-Pierre Magnan i més endavant a Burdeus amb Jean-Marie Londeix, qui precisament va ser premiat als Sax Awards de l’any passat. A banda, va començar la seva carrera professional a França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Austràlia i Canadà, tant com a solista com en música de cambra amb el grup Proxima Centauri, del qual n’és la directora artística.

Altrament, Selmer París, és una empresa fundada el 1885 pel clarinetista Henri Selmer. La Maison Henri Selmer París és d’aquesta forma el referent mundial en la fabricació d’instruments musicals de vent d’alta gamma: saxòfons i clarinets, juntament amb altres complements. Actualment, dirigida per Jérôme Selmer, besnet del fundador, compta amb els seus tallers situats a Mantes-la-Ville (Yvelines) des de fa un segle, combinant tradició i modernitat, exportant més del 85% de la seva producció principalment als Estats Units, la Xina i el Japó.

De manera que un cop entregats els guardons dels Sax Awards, un dels moments més esperats del festival ha sigut conèixer el guanyador del concurs del Solo Sax. Enguany i com ja acostuma a ser habitual, la final ha estat molt disputada i amb la demostració d’un altíssim nivell per part dels participants.



El guanyador ha acabat sent el japonès Wataru Hirai de 25 anys que ja va participar el Solo Sax fa dos anys. En segona posició ha quedat l’italià Salvatore Alessandro Miceli seguit del rus Vladimir Petskus. Finalment, i en quarta, cinquena i sisena posició han quedat l’hongarès Kristóf János Havasi, l’alemany David Patyra i el polonès Kacper Puczko, respectivament.