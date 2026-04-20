El Santuari de Meritxell es posa al dia pel 50è aniversari amb noves campanes i millores després d’anys de mancances

El Santuari de Meritxell afronta el seu 50è aniversari amb diverses actuacions de millora i manteniment que restaven pendents des de feia bastant temps. Així ho ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha destacat per exemple, en el marc de la presentació de les activitats commemoratives, la instal·lació de tres noves campanes, amb la voluntat de poder completar les notes necessàries. “Faltava una sèrie de campanes perquè tinguessin la nota i es poguessin tocar”, ha explicat Bonell, qui ha avançat que “per a aquest any, per Meritxell, podrem ja tocar-les i que soni aquest ‘Ave’ per tot el poble”.
Tanmateix, un dels punts clau a destacar és l’acord de col·laboració amb el Comú de Canillo per al manteniment ordinari del santuari. Bonell ha explicat que fins ara el ministeri estava més centrat en dur a terme petites actuacions, com algun mobiliari que es feia malbé, però que ara, amb el nou conveni, aquestes tasques es canalitzaran a través dels equips comunals, fet que permetrà guanyar rapidesa. En aquest sentit, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha remarcat el caràcter pragmàtic del conveni, assenyalant que “no sempre hem de caure en cada parcel·la de poder ni en cada funció de cadascú, sinó que hem de treballar conjuntament”.
D’aquesta manera, el conveni preveu que Cultura aporti una dotació estimada d’uns 12.000 euros anuals, mentre que el comú executarà tasques de manteniment ordinari exterior. Alcobé ha insistit que “la xifra no és el més important”, sinó “posar solució a qualsevol desperfecte del santuari”, ja sigui una llosa malmesa, problemes d’il·luminació o filtracions. “Qui ho farà? Qui tingui més agilitat per fer-ho, que en aquest cas és el Comú de Canillo”, ha resumit, tot detallant que aquestes actuacions inclouen intervencions com la reparació de lloses descalçades, el manteniment de la il·luminació exterior o la resolució de filtracions en canals i terrasses. Les obres de major envergadura quedaran fora del conveni i es valoraran cas per cas.
Una trentena d’activitats per revisitar Meritxell
Així doncs, el 50è aniversari del Santuari de Meritxell arriba acompanyat d’un ampli programa d’activitats que busca reivindicar el seu valor simbòlic, cultural i social. Bonell ha subratllat que es tracta “d’un dels llocs més estimats del nostre país” i ha destacat que el santuari és “el monument més visitat”, per davant fins i tot de la Casa de la Vall. En aquesta línia, ha remarcat que l’efemèride “ens dona l’oportunitat de mirar enrere, de recordar tot el camí recorregut i explicar el llegat que representa el Santuari”, tot reivindicant-lo com un espai de “retrobament” obert a tothom, més enllà de l’àmbit estrictament religiós.
Pel que fa al programa, el director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha detallat que s’han previst prop d’una trentena d’activitats en una “programació intensa” pensada per arribar a tots els públics. “Hem intentat entendre, comprendre i revisitar Meritxell des de totes les perspectives”, ha explicat, amb propostes adreçades tant a infants com a adults. Així, les activitats inclouen iniciatives vinculades al patrimoni i a l’edifici, i propostes relacionades amb la litúrgia i el context cultural del santuari. Joval ha destacat també la voluntat d’implicar el màxim d’agents possibles, amb la participació d’entitats culturals, companyies de teatre i diversos departaments del Govern.
En aquest marc, el programa inclou propostes dins dels cicles ‘Canya als museus’ i ‘Nits d’Estiu’, així com exposicions fotogràfiques, xerrades centrades en l’arquitectura del santuari i espectacles d’arts escèniques creats específicament per a l’efemèride. A més, el director de Cultura i Tradicions del Comú de Canillo, Robert Lizarte, ha destacat la posada en marxa de diversos concerts d’orgue commemoratius i un documental dedicat als 50 anys del santuari.