Tradició andorrana

El pubillatge omple de tradició, flors i somriures el dia del turista a Escaldes coincidint amb el dia de Sant Jaume

La comitiva reparteix clavells i obsequis als visitants per fer-los partícips de la festivitat i apropar-los a la cultura popular andorrana

En un matí fresc d’estiu a Escaldes-Engordany, l’ambient es desperta amb el ritme suau però decidit del pubillatge, que surt puntual des de la plaça Coprínceps per celebrar una nova edició del dia del turista. Coincidint amb la festivitat de Sant Jaume, aquesta cita, ja tradicional dins del calendari festiu de la parròquia, es converteix cada any en una oportunitat per apropar la festa major als visitants.

“És una tradició que fem des de fa molts anys i sempre la fem coincidir amb el dia de Sant Jaume”, explica Òscar García, responsable del pubillatge, mentre observa com la comitiva inicia el recorregut per l’avinguda Carlemany. Vestits amb la indumentària tradicional, la padrina major, la pubilla, la pubilleta, les dames d’honor i els hereus avancen carregats de clavells vermells, fulletons turístics i petits obsequis del país, els quals reparteixen amb naturalitat i un somriure atent.

El pubillatge durant el recorregut. | ANA / M.S.

Els primers passos desperten la curiositat dels vianants. Alguns es limiten a observar de lluny, d’altres s’hi acosten per preguntar, amb una certa sorpresa: “Què feu? És una tradició d’Andorra?”. L’escena genera interès i desconcert a parts iguals. En alguns casos, el rebuig inicial és visible. “La gent es pensa que els volem vendre alguna cosa, però tan bon punt els expliques que és gratuït, la reacció canvia completament”, relata Sandra Gómez, segona dama d’honor. I, efectivament, l’actitud dels turistes es transforma. Els gestos se succeeixen: paraules d’agraïment, intercanvi de mirades, fotografies espontànies. Detalls senzills, però capaços de crear una connexió directa entre qui visita i qui acull.

Malgrat la manca de sol, l’avinguda es manté animada. L’acte es tanca amb bones sensacions i el convenciment, un any més, que compartir aquesta tradició és una manera eficaç de fer sentir benvingut a qui passa pel país.

El pubillatge lliurant els obsequis a una turista. | ANA / M.S.