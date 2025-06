Un projecte més inclusiu

El projecte ‘Descobreix amb les mans’ incorpora maquetes tàctils per fer més accessibles les esglésies romàniques

El projecte s’estrena amb tres maquetes d' esglésies d'Andorra i forma part de l’estratègia per fer del patrimoni un espai més inclusiu

El projecte “Descobreix amb les mans” s’estrena amb tres maquetes de les esglésies de Santa Coloma, Sant Climent de Pal i Sant Cerni de Nagol, i forma part de l’estratègia per fer del patrimoni un espai més inclusiu i comunitari

El Ministeri de Cultura ha presentat aquest dijous una nova iniciativa orientada a fer els monuments romànics més accessibles per a les persones amb discapacitat visual. Sota el nom ‘Descobreix amb les mans’, el projecte s’ha donat a conèixer a l’església de Santa Coloma amb la participació del director del Departament de Promoció Cultural, Joan Marc Joval; la cap d’àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella; i David Martínez, responsable de l’empresa Decibel, encarregada de la creació de les maquetes.

Les primeres tres reproduccions tàctils corresponen a les esglésies de Santa Coloma, Sant Climent de Pal i Sant Cerni de Nagol, i estaran disponibles a partir de l’1 de juliol. Segons ha explicat Rut Casabella, es tracta d’una proposta adreçada especialment a persones amb discapacitat visual, però que també vol fomentar l’experiència sensorial entre infants i el públic general. Per això, s’han instal·lat sobre peanes baixes per facilitar-ne la manipulació.

Aquestes maquetes formen part del programa Romànic de ‘Bat a Bat’ i s’integren dins del pla estratègic de cultura. Tal com ha recordat Joval, la iniciativa respon a dues de les línies principals del pla: personalitzar la gestió de cada monument i fer dels museus espais oberts a la comunitat. “Pensem que és un projecte innovador, que ens permet continuar avançant en el descobriment dels nostres monuments des d’un enfocament més inclusiu”, ha destacat el director.

Una de les maquetes del projecte ‘Descobreix amb les mans’. | El Periòdic / C.K.P.

David Martínez ha detallat el procés tècnic de producció de les maquetes, que es basa en la fotogrametria. Es prenen entre 1.500 i 1.600 fotografies perimetrals amb dron i manualment, que després es processen informàticament per generar un model 3D amb gran precisió abans de la impressió definitiva amb filament tècnic.

A més d’aquest projecte, Casabella ha avançat que les maquetes s’utilitzaran també en el futur projecte didàctic de monuments, previst per al 2025. Aquest projecte complementarà el ja existent als museus, pensat per a escolars de totes les etapes i orientat a facilitar la comprensió de conceptes arquitectònics mitjançant recursos tàctils.

La responsable també ha anunciat que aquest estiu s’ampliaran els horaris de visita a les esglésies romàniques, que obriran de dimarts a dissabte fins a les vuit del vespre, per adaptar-se millor a les necessitats dels visitants. “És una acció que costa, perquè requereix esforç logístic i humà, però que respon a una demanda clara per part del públic”, ha afegit.

Finalment, s’ha informat que de cara a l’any vinent es preveu la creació de tres noves maquetes per completar el conjunt d’esglésies romàniques visitables, i que es continuarà col·laborant amb Decibel per aplicar solucions accessibles també als museus.“El coneixement també passa per les mans”, ha conclòs Joan Marc Joval, que ha subratllat la voluntat de fer del patrimoni un espai realment accessible per a tothom.