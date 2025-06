Suma de sinergies literàries

El Principat s’afegeix al programa Lletres Compartides amb la figura de Mariona Bessa com a representant nacional

La iniciativa la integren un total de 17 escriptors amb la voluntat de fomentar el coneixement, l'intercanvi i la projecció de cadascun d'ells

Andorra se suma al programa Lletres Compartides, que té com a objectiu principal donar la màxima projecció pública als escriptors dels territoris de parla catalana per apropar-los als lectors dels altres territoris que encara no els han llegit. Així, enguany l’autora escaldenca Mariona Bessa serà la representant andorrana d’aquest projecte. Cal fa saber que aquesta participació és gràcies al conveni signat entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la finalitat així de contribuir a la internacionalització dels escriptors del Principat.

Sobre la iniciativa, Lletres Compartides és un projecte que va néixer el 2022 i s’ha anat desenvolupant amb l’objectiu de consolidar un espai literari comú. Les entitats que formen part del projecte són la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, l’Oficina de l’Alguer de la delegació del Govern a Itàlia i l’Ateneu Alguerès.

Val a dir que els 17 autors que formen part del programa representen diferents estils i gèneres literaris: novel·la, poesia, literatura infantil i juvenil, teatre i assaig, entre altres. Per donar a conèixer els participants, s’han creat recursos amb informació sobre el seu perfil biogràfic i literari. La informació sobre els autors es podrà consultar a la web de la Institució de les Lletres Catalanes a través d’un dossier informatiu que s’ha creat amb les dades més importants de cadascun d’ells.

Sesions informatives i autors itinerants

Cal precisar que el programa està dividit en diferents blocs, pensats per fomentar el coneixement i l’intercanvi d’autors dels diferents territoris. La base del projecte consisteix en les visites d’alguns dels autors que formen part del projecte a altres territoris. Es programaran activitats literàries a biblioteques, centres educatius, llibreries i festivals, i cadascuna de les vuit entitats impulsores rebrà fins a quatre autors, de manera esglaonada, entre els mesos de setembre i desembre.

D’altra banda, es faran sessions informatives virtuals adreçades a mediadors del món literari per donar a conèixer els nous autors incorporats al programa i recollir així les valoracions i suggeriments de cara a aquesta nova edició. Convé fer entendre que les sessions van adreçades a personal de biblioteques, personal docent i programadors de festivals literaris.