  • La ministra de Cultura, Mònica Bonell, durant el parlament a les Homilies d'Organyà. | ANA / I.M.
Agències
  • Cultura
Certamen cultural

El premi ‘Mort, qui t’ha mort?’ a la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà queda desert per “no tenir la qualitat necessaria”

L’escriptora i periodista Isabel Olesti s’endú el Premi Pirineu amb La dona que no mirava mai als ulls

El concurs literari ‘Mort, qui t’ha mort?’, impulsat pel Govern i vinculat a la Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà, no ha tingut guanyador enguany.

Segons han explicat la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i el director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, el jurat ha considerar que “cap dels qui han participat tenia la qualitat necessària, segons ens ha traslladat el jurat”.

Tot i l’elevada participació, Bonell va remarcar que les propostes presentades “no han estat a l’altura” ni s’apropaven al nivell de les edicions precedents. La ministra va reconèixer que “no és una decisió fàcil, però era la manera més honesta de preservar l’exigència i la qualitat que volem reconèixer amb aquest guardó”.

Durant la seva intervenció, Bonell va agrair l’esforç dels participants i va recordar que “sabem que implica escriure i exposar-se”. També va voler posar en valor el paper d’Organyà en la defensa de la llengua catalana, tot subratllant que “aquest poble continua sent símbol i exemple d’una llengua que no vol ser només patrimoni històric, el llegat dels nostres pares i padrins, sinó una llengua del present i del futur”.

Pel que fa al Premi Pirineu, lliurat en el marc de les Homilies d’Organyà, el guardó ha estat per a l’obra La dona que no mirava mai als ulls, de l’escriptora i periodista Isabel Olesti Prats, mentre que Travessant l’Albera, de Renaud Delisée, ha rebut la menció de finalista.

