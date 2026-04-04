El MW Museu de l’Electricitat impulsarà una reforma per oferir una experiència immersiva i participativa als visitants

Travessar un endoll gegant, escoltar històries de treballadors dels anys 30 o sentir el vent mentre descobreixes com es genera energia al país. El nou MW Museu de l’Electricitat de FEDA es prepara per fer un salt qualitatiu i convertir la visita en una experiència molt més immersiva, interactiva i participativa, en què el visitant deixa de ser espectador per passar a formar part del relat.
La reforma, que la parapública ja té definida, no només aposta per la incorporació de noves tecnologies, sinó també per un canvi de concepte: menys pantalles passives i més espais pensats per tocar, experimentar i entendre l’electricitat des de dins. En aquest sentit, la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, destacava que “part de les coses que volíem fer és que fos més interactiu, més modern i que parlés en un altre llenguatge”, deixant clar el gir cap a un model més actual i proper al visitant.
El recorregut començarà ja des de l’entrada, amb un espai de benvinguda totalment transformat. La recepció s’obrirà i incorporarà un mirador que permetrà observar una part fins ara oculta de la instal·lació: els transformadors i el procés real de distribució de l’electricitat. L’objectiu és clar: que el visitant entengui des del primer moment com arriba l’energia a casa seva.
A partir d’aquí, el museu proposarà un itinerari molt més narratiu. Una de les novetats serà la incorporació de personatges que, a través de pantalles interactives, explicaran escenes quotidianes d’altres èpoques: des de contractar la llum fins a cobrar el sou o escoltar la ràdio. Tot plegat amb una ambientació que transportarà el visitant als anys 30, 40 o 60, amb referències directes a Ràdio Andorra i al context social del moment.
La nova proposta inclou una sala immersiva, simulacions d’avaries i elements sensorials per apropar el funcionament del sistema elèctric
Un dels elements més visuals del nou recorregut serà un endoll gegant que marcarà l’entrada a una de les sales principals. Des d’aquest punt, el visitant podrà triar què vol descobrir i iniciar un recorregut basat en preguntes, que l’aniran guiant per entendre què és l’electricitat, com es produeix i com es distribueix. Tot plegat amb una clara voluntat pedagògica que culmina amb un missatge central: què pot fer cadascú per fomentar un ús més sostenible de l’energia.
La sostenibilitat, de fet, serà un dels fils conductors del nou discurs, que es presentarà en diferents nivells per adaptar-se tant al públic escolar com a visitants amb un perfil més tècnic. A més, el projecte incorpora una aposta clara per l’accessibilitat, amb continguts en lectura fàcil, formats auditius i espais adaptats perquè qualsevol persona pugui gaudir de la visita en igualtat de condicions.
El punt àlgid de l’experiència arribarà a la sala immersiva, concebuda com un espai on el visitant s’endinsa completament en el món de l’energia. Amb projeccions a gran escala i efectes sensorials com vent o calor, aquesta sala explicarà la història, el funcionament i el futur del sistema elèctric del país. “Quan hi hagi vent, hi haurà vent. I quan es parli de la solar, farà calor” explicava Alcázar, amb la voluntat que l’experiència “no sigui només una cosa visual”.
Una altra de les propostes destacades serà la simulació d’avaries, una activitat en grups reduïts en què els visitants podran posar-se a la pell dels equips tècnics i entendre com es resolen incidències a la xarxa en temps real. En aquest sentit, Alcázar destacava que “donem molta visibilitat a feines que passen molt desapercebudes”, posant en valor la tasca dels professionals del sector.
La reforma també inclourà millores en les instal·lacions, com la renovació del sistema de climatització i il·luminació, així com la creació d’un accés principal accessible per a tothom, eliminant les barreres actuals.
Aquest nou plantejament complementa altres elements ja coneguts del projecte, com la creació d’una zona específica per a exposicions temporals, la instal·lació d’una gran maqueta d’Andorra amb projeccions o l’habilitació d’una sala immersiva dedicada a explicar el passat, present i futur de l’energia al país. Tot plegat amb la voluntat de transformar el museu en un espai més viu, actual i connectat amb la realitat dels visitants.