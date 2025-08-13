El mercat artesanal d’Ordino torna a la plaça de la Closa amb tretze parades i activitats de circ per als més petits

Ordino es prepara per celebrar una nova edició del seu mercat artesanal, una cita consolidada que, des de fa prop de 15 anys, forma part del calendari estiuenc de la parròquia. Enguany, l’esdeveniment torna per segon any consecutiu a la plaça de la Closa, reafirmant l’aposta per un turisme sostenible i de proximitat, en línia amb el reconeixement de la parròquia com a Reserva de la Biosfera i la distinció Best Tourism Village atorgada per l’Organització Mundial del Turisme.
El mercat obrirà del 15 al 17 d’agost, cada dia de les 11.00 a les 21.00 hores, i comptarà amb 13 parades que oferiran productes variats com conserves, melmelades, cosmètica natural, tèxtil, bijuteria i art, tots ells amb el segell de quilòmetre zero. Les activitats paral·leles aniran a càrrec de la companyia de circ ‘El Burro dels Jocs’, la qual oferirà tallers infantils de tècniques com l’equilibri, les xanques de fusta, el funambulisme o el diàbolo, entre d’altres. Aquests tallers tindran horaris especials i en alguns casos s’avançaran a l’obertura oficial del mercat.
Segons ha destacat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d’Ordino, Jordi Serracanta, “el mercat artesanal és una de les cites més esperades de l’agenda d’estiu de la parròquia, especialment pels turistes que aprofiten l’estada al país per visitar Ordino i gaudir d’una oferta variada de productes locals i de proximitat”. Tanmateix, Serracanta ha destacat que “no tenim dades concretes de visitants en anys anteriors, però pels paradistes és considerada una fira d’èxit, ja que la majoria repeteixen enguany”.