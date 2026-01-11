‘El llac dels cignes’ arriba al Principat amb una funció que posa en relleu la força expressiva de la dansa clàssica

“Ballar ‘El llac dels cignes‘ és una gran responsabilitat”. Amb aquesta afirmació, la ballarina Cristina Terentiev resumeix el significat d’encarnar Odette i Odile, protagonista d’un dels títols més reconeguts de la dansa clàssica, que aquest diumenge s’ha presentat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’obra, considerada un pilar del repertori universal, torna a posar de manifest la vigència del ballet clàssic com a llenguatge artístic i social.
La producció, amb música de Piotr Ilitx Txaikovski i interpretada per la International Ballet Company, manté viva una dualitat que travessa tant l’escenari com la vida quotidiana. El cigne blanc i el cigne negre simbolitzen forces oposades però inseparables: la fragilitat i la fermesa, la innocència i l’engany, la llum i la foscor. Aquesta tensió constant es construeix a través del cos, del gest i del moviment, convertint l’expressió corporal en l’eix central del relat i en un reflex de conflictes humans universals.
La història explica l’amor entre el príncep Sigfrido, interpretat per Alexandru Balan, i la princesa Odette, condemnada per un encanteri a viure transformada en cigne. L’aparició d’Odile, el cigne negre, articula el contrast dramàtic de l’obra. “És un ballet que interpreto des de fa molts anys, però la recerca de matisos continua”, explica Terentiev, que dona vida als dos personatges. “Vull assolir la màxima perfecció en la transmissió d’Odette, tendra i commovedora”, mentre que en Odile ha de mostrar una personalitat “forta i brillant”. La solista subratlla així la complexitat d’afrontar dos rols oposats però complementaris.
“Vull assolir la màxima perfecció en la transmissió d’Odette, tendra i commovedora; i un caràcter fort i brillant per donar vida a Odile” – Cristina Terentiev
L’exigència interpretativa es trasllada directament al cos. Terentiev destaca la importància del treball expressiu per construir la imatge del cigne, especialment a través dels braços i del gest. En aquest sentit, assenyala “l’Adagi del segon acte”, moment en què Odette explica al príncep la seva història, com un dels passatges més delicats del ballet. Alhora, remarca la dificultat tècnica del ball d’Odile, amb postures precises, una variació complexa i “els coneguts 32 fouettés” -és un gir del ballet clàssic sobre una sola cama en què l’altra cama s’estén i es recull de manera ràpida per donar impuls al cos-, que defineixen el caràcter del cigne negre.
La dimensió visual també ocupa un lloc central en la proposta. “El ballet és un art visual i és molt important que l’espectador rebi el màxim plaer estètic”, afirma la ballarina. La companyia presenta una escenografia i un vestuari renovats, concebuts per reforçar la narrativa escènica sense perdre la puresa coreogràfica original de Petipa i Ivanov, i per potenciar la bellesa de les línies i del moviment.
“El ballet és un art visual i és molt important que l’espectador rebi el màxim plaer estètic” – Cristina Terentiev
La presència d’aquesta producció a Andorra s’emmarca dins de la gira europea de la companyia. El gran reclam és la participació de Cristina Terentiev, guardonada amb el Gran Premi de Viena i considerada una de les intèrprets més destacades de la seva generació. Acompanyada per un cos de ball format a les escoles més prestigioses de l’Europa de l’Est, la producció reuneix un alt nivell artístic i tècnic.
Finalment, la ballarina defensa el ballet clàssic com una eina de transmissió cultural i social. “Veure històries sobre el bé i el mal, escoltar música clàssica i contemplar la bellesa de les línies dels ballarins fa pensar en la vida”, assenyala. L’objectiu és que l’espectador abandoni la sala amb “inspiració i satisfacció”, confirmant que ‘El llac dels cignes’ continua sent una obra viva i capaç de connectar amb el públic actual.
La relació amb el públic andorrà té un valor especial per a la companyia. “Ballar a Andorra sempre és un honor. Ens preparem amb molta responsabilitat i esperem que el públic ens hagi rebut amb entusiasme i hagi gaudit de l’obra”, explica Terentiev, que recorda que la gira ha clos precisament aquest 11 de gener a Andorra la Vella, després de mesos d’actuacions.