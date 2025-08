Música a les parròquies

El jazz de David Pérez i Elisabeth Downs omplirà Sant Climent de Pal en una nova cita dels Capvespres d’Estiu

El duet explorarà la combinació entre la flauta travessera clàssica i la guitarra elèctrica, interpretant un variat repertori

La Massana continua apostant per la cultura com a eix central de l’estiu amb una nova cita dels Capvespres d’Estiu, una iniciativa que porta la música a espais emblemàtics del poble. Aquesta setmana, el protagonisme serà per al jazz amb l’actuació del duet format per David Pérez i Elisabeth Downs.

Els dos músics oferiran un concert dijous, 7 d’agost, a les 20.00 hores, a l’Església romànica de Sant Climent de Pal. El duet explorarà la combinació entre la flauta travessera clàssica i la guitarra elèctrica, interpretant un variat repertori que inclou estàndards del jazz, bossa nova, música irlandesa i bandes sonores de pel·lícules. Una proposta que neix de la voluntat comuna dels artistes de fer arribar el jazz a un públic més ampli, tot aprofitant l’entorn íntim i singular de l’església.

A més del concert, la programació cultural de la Massana també inclou activitats familiars com els Dimecres de Xics, que aquesta setmana oferiran jocs gegants d’aigua al parc del Prat Gran, dimecres, 6 d’agost, entre les 17.30 i les 19.30 hores. L’activitat, dinamitzada per Ludiespai, es traslladarà a la sala de la Closeta en cas de mal temps.

Amb aquestes propostes, el Comú de la Massana reafirma el seu compromís amb una oferta estiuenca diversa i oberta a tots els públics.