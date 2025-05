Festival audiovisual

‘El jardí del diable’ s’endú el premi al millor curtmetratge i lidera el palmarès de la 12a edició del Festival Ull Nu

L’obra de Pol Rebaque rep també el guardó a la millor direcció en una edició marcada per l’alta participació i l’increment d’assistència

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest diumenge la cerimònia d’entrega de premis de la dotzena edició del Festival Ull Nu, un certamen dedicat a les noves creacions audiovisuals en què s’han presentat més de 700 curtmetratges. Els guanyadors han estat escollits per diversos jurats formats per professionals del sector cinematogràfic i cultural.

El premi al millor curtmetratge, dotat amb 1.500 euros i patrocinat pel Govern, ha estat per l’obra ‘El jardí del diable’, del realitzador català Pol Rebaque, que també ha estat reconegut amb el premi Fòrum de la Joventut d’Andorra a la millor direcció, amb una dotació de 1.000 euros. Segons el director, el curt és un retrat d’intimitat que reflexiona sobre “com estimar en silenci, amb por i des de la distància”.

El premi Carnet Jove al millor curtmetratge, valorat en 1.000 euros, ha estat per ‘Maleza’, una peça de videoart i documental dirigida per Carina Pierro. D’altra banda, el guardó al millor guió ha estat per l’obra de ficció ‘Blava terra’, de Marine Auclair, mentre que el jurat ha decidit atorgar un accèssit al curt d’animació ‘Le chat, le renard et le loup’, de la directora francesa Aurore Muller. El premi al millor muntatge ha estat per ‘Arenillas’, de Marta Martín, guardó també patrocinat pel Govern i dotat amb 1.000 euros.

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la incorporació del premi al millor curtmetratge amb temàtica de salut, impulsat pel Ministeri de Salut i dotat amb 500 euros. El reconeixement ha estat per ‘Els buits’, una peça de videoart signada per Sofia Esteve, Isa Luengo i Marina Freixa, que tracta temes com la salut mental i la violència psiquiàtrica envers les dones. Aquesta mateixa obra també ha rebut el premi Arxiu Nacional d’Andorra de la Preservació de la Memòria Històrica, amb una dotació addicional de 1.000 euros.

Pel que fa als premis ULL NU LAB de guió en català, dotats amb 500 euros cadascun, els projectes guanyadors han estat ‘Petó de teatre’, de Valèria Cuní, i ‘Benvinguts a dolços somnis’, d’Anna Bermejo i Eunice Escamilla. Els guardons han estat anunciats pels tutors del laboratori, el director David Victori i la guionista Zebina Guerra, i entregats per Anna Vives, en representació de la Delegació de la Generalitat de Catalunya, que dona suport al LAB.

El Premi del Públic ha estat per al curtmetratge de ficció ‘La dama blanca’, dels realitzadors andorrans David Haro i Gerard Navalón. El guardó ha estat lliurat per la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, qui ha subratllat la capacitat del festival per connectar generacions i disciplines, promovent la participació del públic.

Durant la cloenda, els codirectors del festival, Héctor Mas i Marc Camardons, han fet balanç d’aquesta dotzena edició. Mas ha destacat la gran qualitat de les obres participants i l’alta assistència de públic, que ha triplicat la de les edicions anteriors, amb aforament complet en gairebé totes les sessions. Camardons ha reivindicat el caràcter contracultural i no convencional de l’Ull Nu, tot diferenciant-lo d’altres propostes culturals més normatives i reivindicant la funció del festival com a espai de debat i exploració artística.