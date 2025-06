Exhibició de vestits tradicionals

El Grup de Folklore Casa de Portugal, un any més a Lusitània per participar en la desfilada del vestit tradicional

Una representació de set membres es desplaçaran a Viseu per enriquir la mostra amb diferents peces del vestuari tradicional de l'Alto Minho

La ciutat portuguesa de Viseu acollirà el proper dissabte la 27a edició de la desfilada del vestit tradicional, organitzada per la Federació del Folklore Portuguès, i on es preveu la participació d’un miler de folkloristes abillats amb el seu vestit tradicional. Sota aquest context, i de nou, hi haurà participació andorrana a càrrec del Grup de Folklore Casa de Portugal. Així, una representació de set membres es desplaçaran a Viseu per enriquir la mostra amb diferents peces del vestuari tradicional de l’Alto Minho.

Convé recordar que la participació del Grup de Folklore Casa de Portugal a la trobada organitzada per la federació es va iniciar l’any 2018 amb el desplaçament a la ciutat de Gondomar, seguit el 2019 a Vila Nova de Gaia, el 2022 a Monção, el 2023 a Ilhavo i enguany, per cinquena edició consecutiva, a la ciutat de Viseu.

Val a dir que les trobades potencien així la representativitat del Principat al país lusità i fomenten d’igual manera els intercanvis culturals amb grups de folklore que habitualment visiten Andorra per participar en les mostres de folklore organitzades per al Grup de Folklore Casa de Portugal. L’aventura continua.