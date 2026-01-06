El Govern manté el finançament de les traduccions mentre resta pendent la valoració de la FIL de Guadalajara

Ni el Ministeri de Cultura ni les editorials del país s’han reunit encara per fer una valoració de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, una trobada que ha de determinar el futur de les dues traduccions anuals finançades íntegrament pel ministeri. La reunió, la qual encara no té data tancada, es preveu “cap a mitjans de gener” i haurà de servir per decidir el destí dels recursos del Govern, segons han indicat en declaracions a l’ANA l’editor de Trotalibros, Jan Arimany, i el director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval.
“Nosaltres, des del Govern, el que hem d’impulsar és la traducció de la literatura feta a Andorra en català. Els que ens han de dir quins són els mercats que ells pensen i, per tant, la llengua, penso que són més els editors”, ha assenyalat Joval, deixant en mans del sector editorial la definició de les línies estratègiques. En aquest sentit, ha recordat que “una de les reivindicacions de l’associació d’editors per fer-ho realment viable és que financem el 100% de la traducció”, mentre que la resta de despeses (com la distribució, el disseny o la impressió) anirien a càrrec de les editorials. “Potser podem limitar-nos a fer una o dues traduccions en la primera campanya, perquè la nostra capacitat financera serà la mateixa”, ha apuntat el director de Promoció Cultural.
“Com més s’ampliï el mercat de les editorials del país, més fort farem el sector, farem editorials amb més múscul, i com més múscul tinguin, més veus andorranes es podran publicar i seran més llegides” – Jan Arimany
Arimany ha defensat que l’ampliació de mercats és clau per al futur del sector. “Crec que com més s’ampliï el mercat de les editorials del país, més fort farem el sector, farem editorials amb més múscul, i com més múscul tinguin les editorials, més veus andorranes es podran publicar i seran més llegides”, ha afirmat. Així, ha apuntalat que els editors consideren que la marca Andorra també té cabuda en la literatura, ja que de la mateixa manera que altres països compten amb representació institucional en esdeveniments culturals, el sector editorial demana que l’ens andorrà adopti un paper similar. “Té sentit sobretot per exportar la cultura i la imatge d’un país. Ara falta que Andorra Turisme s’ho cregui”, ha indicat l’editor.
“Coses que es veuen molt clares amb l’esport o amb altres cultures, aquí s’ha de picar molta pedra”, ha reconegut Arimany, qui, davant la nova oportunitat que obre Guadalajara, considera que Andorra Turisme hauria de replantejar-s’ho i actuar com “la resta d’editorials a la Fira de Madrid”, on les diferents ambaixades tenen presència per promocionar el país més enllà de la literatura, utilitzant-la, si més no, com a via per projectar el millor del territori.