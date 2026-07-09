El FestXic! creix en la seva segona edició fins als tres i la voluntat de consolidar-se com el festival familiar del Principat

El Comú d’Andorra la Vella reforça l’aposta pel FestXic! amb una segona edició que farà un pas endavant tant en durada com en contingut. Així, el festival se celebrarà de l’11 al 13 de setembre, incorporant una jornada més respecte a l’any passat i una programació ampliada amb una quarantena de propostes dirigides a infants i famílies. «La primera edició va tenir una molt bona acollida i va demostrar que el festival donava resposta a una demanda real de les famílies», ha afirmat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro.
Segons ha explicat la consellera, el certamen manté l’essència amb què va néixer, apostant per una oferta cultural pensada específicament per al públic familiar. «L’objectiu és que els infants creixin vinculats als espais públics, a la cultura i a la vida comunitària», ha remarcat Nazzaro, incidint en la voluntat d’apropar la cultura als més petits i fomentar la convivència a través d’activitats repartides en diferents espais de la parròquia.
Pel que fa a la programació, el cap de l’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha detallat que aquesta edició incorporarà novetats com els castells de sorra o un taller de percussió corporal, mantenint alhora una oferta diversa d’espectacles de música, teatre, circ, jocs i activitats participatives adreçades a totes les edats. Entre els principals atractius del cartell hi destaquen ‘Quinze són Quinze, Xiulant’, el nou espectacle de Xiula, i el concert d»El Pony Menut’, el qual serà l’encarregat de posar el punt final al festival.