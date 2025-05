Festival audiovisual

El Festival Ull Nu dona el tret de sortida donant la benvinguda a Luxemburg, el país convidat d’enguany

Durant l'acte d'obertura s'ha visualitzat el film 'Breathing Underwater', d'Eric Lamhène, el qual es va poder veure a la passada edició del LuxFilmFest

La 12a edició del Festival Ull Nu ha donat el tret de sortida aquest dimecres amb la projecció del llargmetratge ‘Breathing Underwater’, del director luxemburguès Eric Lamhène. El fet d’escollir aquesta pel·lícula no ha estat casualitat, i és que és un dels films que es va poder veure a la passada edició Luxembourg City Film Festival, el LuxFilmFest, amb qui aquest any l’Ull Nu ha tancat un acord de col·laboració.

Així, cal recordar que Luxemburg és enguany el país convidat de l’esdeveniment per commemorar els 30 anys de relacions diplomàtiques entre ambdós països. En aquest sentit, conjuntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors, s’ha volgut incloure aquest esdeveniment a l’agenda diplomàtica cultural i a l’acte hi han assistit el cònsol honorari de Luxemburg a Andorra, Gilles Serra; la directora General del Ministeri d’Afers Exteriors, Eva Palacios, i la coordinadora de la programació artística del LuxFilmFest, Chiara Lentz. Un cop acabada la projecció, ha tingut lloc un col·loqui amb la presència del mateix Lamhène, i de la directora de fotografia del llargmetratge, Rae Lyn.

Durant tot el Festival, en afegit, es podran veure també quatre obres més de cineastes luxemburguesos al Centre de Congressos d’Andorra la vella. ‘Oizys’, de Rari Matei, es podrà visualitzar el divendres 16 de maig a les 18.30 hores i, ‘It will not end you’, de Lucie Wahl, es projectarà també el divendres a les 20.00 hores. ‘Arman and Elisa’, de Kiyan Agadjani, i ‘Ce qui reste’, de Céline Schlesse, es podran veure l’endemà a les 16.00 i a les 19.30 hores.