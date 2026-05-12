El Festival Internacional de Jazz tornarà a portar grans figures internacionals a Escaldes-Engordany del 2 al 9 de juliol

Escaldes-Engordany acollirà del 2 al 9 de juliol la 42a edició del Festival Internacional de Jazz, una cita que tornarà a reunir figures destacades de l’escena internacional i que combinarà els concerts principals amb activitats gratuïtes i noves propostes culturals repartides per diferents espais de la parròquia. Durant la presentació del certamen, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat la consolidació del festival després de la recuperació impulsada pel Comú ara fa cinc anys. “Al principi teníem la intriga de saber quina seria la resposta del públic, però després d’aquests cinc anys podem dir que tenim un públic fidel i consolidat”, ha afirmat.
A més, Gili ha defensat el paper del festival com a dinamitzador, assegurant que es tracta “d’un reclam turístic i una manera d’aportar vida” a Escaldes-Engordany. En la mateixa línia, el ministre de Turisme, Jordi Torres, ha remarcat que “la cultura s’ha integrat des de fa temps com una peça clau de la promoció turística del país” i ha assegurat que des d’Andorra Turisme “ens enorgulleix patrocinar esdeveniments de gran nivell com aquest Festival”. Per altra banda, el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha qualificat el cartell de “variat i de qualitat” i ha assegurat que “tothom hi trobarà una proposta amb la qual se sentirà identificat”.
El Festival Internacional de Jazz incorporarà enguany el Cinema Jazz, una proposta dedicada a explorar la relació entre el jazz i el món audiovisual a través de diferents projeccions vinculades al gènere
Entre els noms destacats hi figura Nils Landgren Funk Unit, qui actuarà el dijous 2 de juliol; el Joshua Redman Quartet, previst per al divendres 3; Paquito D’Rivera Quintet amb Anat Cohen, el dissabte 4; Sixun, el diumenge 5 a la tarda, i Lizz Wright, qui tancarà la jornada dominical amb una de les actuacions principals del festival. Com a novetat, el Festival Internacional de Jazz incorporarà enguany el Cinema Jazz, una proposta dedicada a explorar la relació entre el jazz i el món audiovisual a través de diferents projeccions vinculades al gènere.
El certamen mantindrà també la programació gratuïta amb el Jazz al carrer a la plaça Coprínceps, les Andorra Jam Sessions i el cicle Més Jazz, amb l’objectiu d’apropar el festival a tota la ciutadania i reforçar els formats de proximitat. Les entrades per als concerts ja es poden adquirir a través del web del festival i als punts de venda habilitats. Els abonaments a cegues posats a la venda setmanes enrere ja s’han exhaurit, mentre que els titulars del Carnet Jove disposaran d’un 25% de descompte.