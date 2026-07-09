El Festival Internacional de Jazz reuneix prop de 6.400 assistents per tancar la millor edició des de la seva recuperació

El Festival Internacional de Jazz d’Andorra Escaldes-Engordany ha tancat aquest dijous la seva 42a edició amb un balanç molt positiu, consolidant la tendència de creixement dels darrers anys. En aquest sentit, el certamen ha reunit prop de 6.400 assistents, un 6,7% més que l’any passat, confirmant l’aposta per un model que combina grans noms internacionals amb una programació oberta, gratuïta i repartida en diversos espais de la parròquia.
Des que la corporació escaldenca va recuperar la cita l’any 2022, l’esdeveniment no ha deixat de créixer. En només cinc edicions, ha passat dels 4.440 espectadors de la primera de la represa als prop de 6.400 d’enguany, un increment de prop del 44%, tornant a consolidar-se com una de les cites culturals de referència del país.
“Aquest projecte ha retornat la identitat a Escaldes-Engordany, com una parròquia de cultura, de jazz i que té vocació de ser coneguda molt més enllà de les nostres fronteres” – Rosa Gili
La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que “el festival està plenament consolidat, el que confirma que era una bona aposta recuperar-lo”. Així, ha remarcat que el Festival Internacional de Jazz “ja és una de les grans cites culturals del país”, tot afirmant que “aquest projecte ha retornat la identitat a Escaldes-Engordany, com una parròquia de cultura, de jazz i que té vocació de ser coneguda molt més enllà de les nostres fronteres”.
Un altre dels indicadors que evidencien aquesta consolidació és l’augment dels abonaments. Enguany se n’han venut 199, davant dels 183 de l’any passat, una xifra rècord des de la recuperació del festival que confirma la fidelitat del públic i la bona acollida de la programació A més, enguany es van posar a la venda 66 abonaments a cegues, abans que es donés a conèixer la programació, i es van exhaurir tots.
Les dades recollides durant aquesta edició −corresponents als espectacles amb compra o reserva prèvia d’entrada− també evidencien la capacitat del festival per atreure públic de fora del país. Segons la informació facilitada pels assistents, entre el públic internacional destaquen especialment els assistents procedents d’Espanya i França, així com espectadors arribats del Regne Unit, Itàlia, Irlanda, Bèlgica, Suècia, Mèxic, Holanda, Polònia i Portugal.