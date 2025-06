14a edició del FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus reforça la seva presència a Andorra amb concerts i activitats

La nova edició preveu concerts a Sant Julià de Lòria, Ordino i Canillo, i inclou activitats socials i culturals per apropar la música antiga a tothom

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha presentat aquest dimecres la seva 14a edició a la Sala Sergi Mas de Casa Comuna, a Sant Julià de Lòria. L’acte ha servit per donar a conèixer el calendari de concerts previstos al Principat, així com per posar en relleu la implicació institucional en aquesta iniciativa cultural que suma territori, patrimoni i valors socials.

Durant la presentació, han intervingut el director del festival, Josep Maria Dutrèn; el director del Departament de Promoció Cultural del Govern, Joan-Marc Joval; la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el client de FEDA, Nerea Moreno; i la consellera de Cultura del comú lauredià, Teresa Areny, que ha parlat en nom dels comuns participants: Sant Julià, Canillo i Ordino.

Per aquest motiu, Areny ha subratllat la importància de continuar acollint el FeMAP a la parròquia, destacant que “la cultura ha de ser un servei públic de gran valor” i celebrant alhora l’orientació social del festival. En aquest sentit, ha anunciat que el divendres 27 de juny, l’església parroquial acollirà una actuació del FeMAP Social, un projecte que porta la música a col·lectius vulnerables, com persones grans o amb diversitat funcional.

Així, el concert central a Sant Julià tindrà lloc el 10 de juliol al vespre i anirà precedit d’una visita cultural per descobrir el patrimoni local a través de l’Auvinyà, en col·laboració amb l’Acadèmia de Turisme. Aquesta proposta busca oferir una experiència immersiva que combini cultura, territori i història.

Per la seva banda, Joan-Marc Joval ha remarcat el suport del Ministeri de Cultura al FeMAP, tot destacant els valors que el festival promou: excel·lència artística, descentralització cultural, turisme sostenible i cohesió social. “Participar en aquest festival és, també, una declaració de valors”, ha afirmat.

En la mateixa línia, Moreno ha posat en relleu el compromís de FEDA amb projectes que connectin cultura, natura i història, i ha celebrat poder sumar-se una vegada més a una iniciativa que “aproxima la ciutadania al territori i al patrimoni a través de la música”.

Val a dir que el FeMAP oferirà enguany un total de 54 concerts en 31 municipis pirinencs amb la participació de 25 grups, mantenint la seva vocació de vertebrar culturalment el territori. En el cas d’Andorra, a més dels concerts i activitats a Sant Julià, Canillo acollirà un concert gratuït al Prat del Riu, pensat per a un públic familiar i amb una posada en escena participativa i adaptada al context. Cal citar que totes les institucions presents han coincidit a reafirmar la voluntat de consolidar aquesta col·laboració en futures edicions, destacant en aquest sentit la riquesa que aporta el festival tant a escala artística com social.