Proposta pensada per a tots els públics

El Festival de Jazz celebra la 41a edició amb grans noms internacionals i una nova ubicació escènica

Del 3 al 10 de juliol, el certamen estrenarà la plaça de l’Església com a escenari per dinamitzar la part alta de la parròquia escaldenca

Escaldes-Engordany tornarà a omplir-se de jazz aquest estiu amb la celebració de la 41a edició del Festival de Jazz, la qual tindrà lloc del 3 al 10 de juliol. El programa inclourà quatre concerts de grans figures internacionals i diverses actuacions gratuïtes a l’aire lliure. Marcus Miller, Erik Truffaz, Cécile Mclorin i Michel Camilo són els noms destacats d’aquest esdeveniment, que enguany presenta una novetat important: l’estrena de la plaça de l’Església com a nou espai escènic, amb la voluntat de dinamitzar la part alta de la parròquia.

Tot i que el festival començarà oficialment el 3 de juliol, les primeres actuacions s’avançaran uns dies. El 28 de juny, la plaça de l’església acollirà el concert del grup Akagera. “Aquest any incorporem la plaça de l’Església com a espai que es faran actuacions”, ha esmentat el conseller de Cultura, Valentí Closa, en referència a l’aposta per aprofitar nous espais culturals. El primer dels grans concerts tindrà lloc el mateix 3 de juliol, amb Erik Truffaz actuant al Prat del Roure a les 21.00 hores.

El 4 de juliol serà el torn de Marcus Miller, que actuarà també al Prat del Roure a la mateixa hora. “És un dels més grans del jazz i ara fa músiques per a pel·lícules“, ha comentat Closa. L’endemà, 5 de juliol, Cécile Mclorin pujarà a l’escenari amb la seva veu reconeguda mundialment. “Té tres Grammys”, ha declarat el conseller. Finalment, Michel Camilo tancarà aquest cicle de grans actuacions el dia 6, al mateix espai i hora.

A banda dels concerts principals, el festival inclourà altres activitats com una ruta musical pels carrers d’Escaldes o un homenatge a Frank Sinatra. “El festival ha de ser capaç d’agafar una personalitat pròpia”, ha expressat Closa, amb la voluntat que esdevingui un referent dins l’àmbit cultural dels Pirineus. Pensat per a tots els públics, el Festival de Jazz ofereix una programació variada, amb preus populars per als concerts dels grans artistes i activitats gratuïtes. “És cultura per a tothom i a preus assequibles també”, ha afirmat la cònsol major, Rosa Gili. El preu de les entrades oscil·larà entre els 15 i els 20 euros, mentre que la resta de propostes seran lliures d’accés.

El suport institucional també és rellevant. Andorra Turisme ha destinat 50.000 euros al festival, dins l’estratègia de reforçar el país com a destí cultural. “Pensem que és un altre atractiu que té el país”, ha subratllat el ministre Jordi Torres. A més, s’han impulsat acords amb hotels i restaurants per oferir paquets culturals combinats, i el Comú ha pressupostat una inversió de 180.000 euros per a l’organització. La venda d’entrades ajudarà a compensar una part de les despeses generades pels concerts. “Amb la venda d’entrades ja podem cobrir un segon concert”, ha detallat Closa.