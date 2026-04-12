El Festival de Jazz d’Escaldes-Engordany posa a la venda abonaments a cegues per assistir als cinc concerts d’enguany

El 42è Festival Internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany posa a la venda, a partir de demà dilluns, els abonaments a cegues per assistir als cinc concerts de pagament que es duran a terme, com és habitual, a la sala Prat del Roure. Per un preu de 50 euros, l’abonament inclou l’accés a tots els concerts i un obsequi oficial del Festival, i es podrà adquirir fins al 10 de maig o fins a exhaurir existències.
Aquesta modalitat permet comprar l’entrada abans que oficialment es faci pública la programació, amb un preu reduït com a reconeixement a la confiança del públic més fidel. Així, la proposta ofereix un estalvi de prop d’un 25% respecte al preu habitual, que serà de 65 euros i es posarà a la venda a partir del 12 de maig.
Més enllà de l’avantatge econòmic, els abonaments a cegues apel·len a la complicitat amb el públic que, any rere any, confia en la qualitat i el prestigi del festival, independentment del cartell. Cal tenir en compte que aquest tipus d’abonament no comporta assignació de seient, de manera que la ubicació dins la sala es coneixerà posteriorment.