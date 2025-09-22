El FesTac celebra la seva quarta edició amb 21 espectacles i nous escenaris singulars repartits per tota la parròquia

El FesTac arriba a la seva quarta edició del 10 al 12 d’octubre amb un pressupost global de 60.000 euros, 21 espectacles de 18 companyies —quatre dels quals d’autoria andorrana— i la implicació conjunta del Comú de Sant Julià de Lòria, el Govern i, per primera vegada, la col·laboració de les ambaixades espanyola i francesa i de la Generalitat de Catalunya.
La consellera de Cultura, Teresa Areny, ha remarcat que la voluntat és que el públic descobreixi racons menys coneguts, alhora que la parròquia reafirmi la seva tradició teatral. “Més que col·laborar, penso que ja hi ha complicitat amb aquest festival. És molt important continuar apostant per la marca teatral associada a la parròquia“, ha valorat Areny. El festival es desplegarà en nou espais singulars: la plaça Laurèdia, el parc infantil del camp gran, l’antic hotel Pol, els jardins de la Morera, la plaça Sant Roc, la Casa Comuna, la plaça de la Germandat, l’avinguda Verge de Canòlich i els jardins de l’antiga fàbrica Reig.
L’espectacle inaugural serà ‘Foc i Lloc’, de l’andorrana Emma Ribes, el qual es podrà veure el 10 d’octubre a les 20.15 hores a la plaça de la Germandat. Per al director del festival, Juanma Casero, aquesta aposta és significativa perquè tenen el compromís de “donar suport als artistes locals”. “El més important és que aquest festival és una suma d’esforços que ens permet no només portar el teatre al carrer, sinó fer créixer públics i donar oportunitats als artistes d’aquí i de fora“, ha assegurat.
El talent local també tindrà protagonisme amb l’estrena de ‘Cabdal’, d’Anna Mangot i Jo Dansa, el dissabte 11 a les 17.00 hores a l’avinguda Verge de Canòlich i l’antic hotel Pol. La peça, en col·laboració amb LandArt, és un diàleg en moviment entre música, dansa i arts plàstiques que juga amb les paraules cabdal i cabal per subratllar la importància de l’aigua com a recurs natural i cultural.
Per altra banda, el festival consolida la seva projecció internacional amb el suport institucional. La Generalitat hi participa amb ‘OFF’ el dissabte 11 a les 12.30 hores a la plaça de la Germandat i ‘Coworkers’ divendres 10 a les 11.45 hores, itinerant des dels jardins de l’antiga fàbrica Reig. A més, l’ambaixada espanyola patrocina ‘Triplette’, que es representarà el dissabte 11 a les 19.15 hores als jardins de l’antiga fàbrica Reig, mentre que l’ambaixada francesa dona suport a ‘Radio 2000 Opus 2’, programat el diumenge 12 a les 17.45 hores a la Casa Comuna
El director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha explicat que la implicació del ministeri respon al fet que el FesTac “és una programació d’arts vives al carrer que no existia a Andorra i, per tant, és innovadora”. Joval ha insistit que aquest format “és una manera de donar valor al territori on tenen lloc els espectacles i, en ser al carrer, apel·la molt a públics de totes les edats”. Finalment, Casero, ha afirmat que l’objectiu és “generar públic al carrer i fer del FesTac una experiència col·lectiva que connecti amb tothom”.