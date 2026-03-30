  • El duo format pels germans Benito i Pedro Jiménez, Los Voluble. | Ull Nu
El duet Los Voluble i el seu directe audiovisual entre el flamenc i l’electrònica, l’aposta del Festival Ull Nu

Els germans Benito i Pedro Jiménez seran a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella el el divendres 22 de maig amb 'Jaleo is a crime', la seva darrera proposta

El duo format pels germans Benito i Pedro Jiménez, Los Voluble, serà a Andorra el divendres 22 de maig amb ‘Jaleo is a crime’, la seva darrera proposta entre la remescla audiovisual, el flamenc, la música electrònica i l’activisme sonor. El Festival Ull Nu tindrà lloc entre els dies 20 i 24 de maig, i aquest serà el concert que es farà el divendres a partir de les 23.00 hores a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella.

Cada any, el Festival Ull Nu dedica una part de la seva programació a la creació cinematogràfica d’un país convidat d’honor diferent. En aquesta edició, el protagonisme serà per a Albània. L’organització col·labora amb el Tirana Film Festival i el Centre Nacional de Cinematografia d’Albània, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i el país balcànic. L’aposta d’enguany inclou la participació de destacades figures de la indústria audiovisual albanesa, com Agron Domi, director del Tirana Film Institute i del Tirana Film Festival; Jonid Jorgji, president del Centre Nacional de Cinematografia d’Albània, i Majlinda Tafa, directora de l’àrea de Polítiques Internacionals i Promoció del mateix organisme.

