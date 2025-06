Dijous de Rock

El Dijous de Rock es trasllada al Parc Central amb una edició temàtica, més estiuenca i concerts per a tots els gustos

El Comú d'Andorra la Vella reestructura el format del Dijous de Rock amb propostes musicals temàtiques i un escenari al cor de la parròquia

El cicle musical Dijous de Rock arriba aquest estiu amb novetats destacades: canvi d’ubicació, avançament de dates i una aposta clara pels concerts temàtics. Segons han anunciat aquest dimecres el cap de Cultura del Comú d’Andorra la Vella, Jan Cartes, i la cònsol menor, Olalla Losada, l’edició d’enguany se celebrarà durant tres dijous del mes de juliol al Parc Central, un espai més cèntric i transitat.

Amb sis grups repartits en tres jornades, el comú busca reforçar el caràcter obert i popular de la iniciativa. “És un espai on tothom passa pel costat de l’escenari i, per tant, s’hi pot afegir tot i no haver-se’n assabentat. A vegades també està bé que, per casualitat, et trobis amb un grup de música que no coneixes i el puguis descobrir”, ha destacat Losada. Aquest trasllat i l’avançament al juliol responen també a una voluntat d’evitar la meteorologia més incerta de setembre.

L’edició 2025 arrencarà el 10 de juliol amb una nit de to poètic. Obrirà el músic argentí Manuel Fernández amb un repertori íntim que fusiona folk, electrònica i paisatges sonors. L’acompanyarà el duet Veu Silent —David Sanz i Roser Puigbò— que presentarà el seu primer treball discogràfic amb una mirada lírica i introspectiva.

La segona cita tindrà lloc el 17 de juliol amb una vetllada dedicada al folk, el rock i el soul. Hi actuaran Juli Barrero, que interpretarà peces del seu darrer disc ‘Sòlid’, i la formació Antònies Darkness, originària de Canillo, amb una proposta personal que combina temes propis i versions en clau acústica.

El cicle es clourà el 24 de juliol amb una nit de pop-rock amb caràcter. El grup català Komanem i la banda Freyja —que tornarà a aquest escenari una dècada després del seu debut al Dijous de Rock— seran els encarregats de posar punt final a l’edició.

Olalla Losada ha recordat els orígens de la iniciativa: “Des del principi, hem cregut que cal donar espais i escenaris perquè els grups puguin mostrar tot el que fan. Sovint ens deien: ‘Molt bé, creem un grup, fem música, però després no tenim on tocar, no tenim cabuda a casa nostra’”. Després d’una aturada entre 2015 i 2023, el projecte s’ha recuperar amb èxit l’any passat. “És un projecte que creiem que ha estat molt ben rebut, tant pel públic com pels grups que hi han participat”, ha afegit la cònsol menor.

Finalment, Losada ha expressat la voluntat de fer créixer l’espai i fer-lo més atractiu per a les bandes emergents. “Fins ara, la majoria de propostes que hem rebut han estat de bandes ja conegudes o consolidades, i costa atreure al públic més jove. Per això, des del comú estem treballant conjuntament amb el departament de Joventut per incloure aquest públic”.