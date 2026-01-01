Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cartell de la convocatòria. | Bisbat d'Urgell
El Periòdic d'Andorra
Patrimoni musical recuperat a Urgell

El copríncep episcopal Serrano Pentinat beneeix l’orgue restaurat de la Sagrada Família amb un concert obert al públic

L’acte de benedicció tindrà lloc el dijous 2 de gener a les 18.30 hores a l’església de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell

L’orgue de l’església de la Sagrada Família, situada dins el conjunt de la Residència Sagrada Família de la Seu d’Urgell, serà beneït el proper 2 de gener a les 18.30 hores. L’acte litúrgic serà presidit pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, i marcarà la culminació del procés de restauració i recuperació tant de l’instrument com de l’espai que l’acull.

La celebració es completarà amb un concert d’orgue a càrrec de Jordi Miquel, canonge-organista de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. L’activitat és oberta al públic, tot i que cal confirmar prèviament l’assistència a la congregació.

L’església de la Sagrada Família constitueix un espai de referència espiritual, arquitectònica i social dins la ciutat. A la seva funció religiosa s’hi afegeix un valor patrimonial destacat, reforçat per la presència de l’orgue, element singular del conjunt.

L’acte inclou un concert d’orgue i culmina la restauració patrimonial del temple i l’instrument històric després d’un llarg procés tècnic

La història de l’instrument es remunta a finals dels anys cinquanta del segle XX. Després de la benedicció de la primera pedra del temple el 1958 i la consagració de l’altar l’any següent, l’orgue va ser incorporat el 1960 com a obsequi amb motiu d’una celebració commemorativa. Va ser construït per Organería Española, SA – Alberdi. Entre els anys 2024 i 2025 s’ha dut a terme la seva restauració, conjuntament amb actuacions de millora al temple.

Els treballs realitzats tenen com a objectiu assegurar la conservació del patrimoni, afavorir-ne la difusió i potenciar-ne l’ús litúrgic, cultural i comunitari, en consonància amb l’activitat habitual de la residència. L’orgue permet recuperar una tradició sonora vinculada a la música sacra i a la vida religiosa.

El projecte també preveu impulsar iniciatives culturals compatibles amb el caràcter de l’espai, com concerts, audicions comentades o propostes pedagògiques, amb la voluntat d’apropar aquest llegat històric, musical i espiritual a la ciutadania i als visitants.

Comparteix
Notícies relacionades
Entre la pell dels personatges i el reconeixement professional, el vestuari de Désirée Guirao pren protagonisme
La Casa de la Vall i Sant Martí de la Cortinada concentren les principals restauracions patrimonials del 2025
La cursa solidària La Llufa d’Ordino reuneix una setantena de participants pels carrers de la parròquia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
Entre la pell dels personatges i el reconeixement professional, el vestuari de Désirée Guirao pren protagonisme
  • Cultura
La Casa de la Vall i Sant Martí de la Cortinada concentren les principals restauracions patrimonials del 2025
  • Cultura
La cursa solidària La Llufa d’Ordino reuneix una setantena de participants pels carrers de la parròquia
Publicitat
Entrevistes culturals
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Emma Regada
Escultora
Àlex Garrido
Guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu