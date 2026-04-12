El Conservatori d’Andorra la Vella presenta el Cicle de Primavera amb 11 actuacions i activitats fins finals de juny

El Conservatori d’Andorra la Vella presenta el Cicle de Primavera 2026, una nova etapa de la programació anual i que agafa el relleu del cicle d’hivern, proposant un calendari d’11 actuacions i activitats interdisciplinàries que s’allargaran fins a finals de juny.
La programació s’inaugura el proper 19 d’abril al Teatre Comunal amb el concert del Conjunt d’Acordió, una formació de referència internacional reconeguda recentment al Festival Arrasate Hiria. Tanmateix, el cicle destaca per la seva capacitat de generar xarxa, amb les trobades del cap de setmana del 25 i 26 d’abril, on el Conservatori exercirà d’amfitrió per a escoles de música de Catalunya (Granollers, Sabadell o Vic, entre d’altres) en concerts de guitarres i bandes. Així mateix, el calendari aposta per la cultura popular amb Dansem! (29 d’abril a la plaça Guillemó), una proposta que fusiona la música tradicional amb el ball de l’Esbart d’Andorra la Vella, fomentant la participació del públic i la transmissió de les danses tradicionals.
El vessant acadèmic i formatiu també té un espai central en la programació, amb els recitals finals de Nivell Mitjà (9 de maig i 15 de juny), que representen l’excel·lència educativa del centre. També destaquen projectes com la cantata infantil El nen enamorat de la lluna (17 de maig), una col·laboració transversal amb l’Aula de Teatre i Dansa del comú, i el concert de noves músiques (17 de juny), que explora les possibilitats de les noves tecnologies aplicades a la creació sonora. La temporada culminarà amb dues fites emblemàtiques: la celebració col·lectiva del concert de final de curs el 21 de juny a la plaça del Poble i la interpretació del Gloria de Vivaldi el 27 de juny a l’església de Sant Esteve, en una col·laboració d’alumnes i professionals amb l’Orquestra Adagio i la Coral Croscat.
El director del Conservatori, Jordi Sabata, ha destaca la importància d’aquesta obertura als espais públics, assenyalant que “aquest cicle és el reflex d’una institució viva que vol intercanviar coneixement i emocions amb la societat”. Finalment, Sabata ha recalcat que al Conservatori “oferim una programació que combina el rigor formatiu amb la voluntat de transformar Andorra la Vella en un escenari vibrant, on l’esforç dels nostres estudiants es tradueix en un benefici cultural per a tots els ciutadans”.