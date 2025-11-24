El Conservatori d’Andorra la Vella obre el Cicle d’Hivern amb cinc concerts i més presència d’alumnat

El Conservatori d’Andorra la Vella ha iniciat el seu Cicle d’Hivern, un programa de concerts oberts al públic que s’estendrà de finals de novembre fins a finals de març. L’edició d’enguany inclou actuacions de banda, orquestra simfònica i formacions de cambra, i reafirma el paper del centre com a referent en la formació i la difusió musical al país.
El conservatori ha registrat un increment de més de 100 alumnes en els darrers quatre cursos, amb un creixement notable a l’àrea de Sensibilització. Enguany, per primera vegada, s’incorporen grups per a infants de 3 anys, ampliant l’abast educatiu del centre.
La programació del cicle inclou diversos concerts. El 29 de novembre, al Centre de Congressos, tindrà lloc el Concert de Nadal amb la participació de diverses formacions del conservatori, com la Banda, els conjunts de guitarra, acordió i pianos, els conjunts vocals i l’Orquestra. El 15 de desembre, al Conservatori, se celebrarà el Concert de Cambra amb les formacions de l’alumnat més avançat. El 31 de gener, al Teatre Comunal, es farà el Concert de Banda amb les bandes de nivell elemental i mitjà. El 28 de febrer, al Centre de Congressos, s’oferirà el Concert d’Orquestra Simfònica, amb la participació conjunta de les orquestres del Conservatori d’Andorra la Vella i del Conservatori dels Pirineus. El cicle es tancarà el 22 de març al Teatre Comunal amb el Concert de Guitarra, que forma part de la Jornada de la Guitarra.
El director del Conservatori, Jordi Sabata, ha afirmat que “el Cicle d’hivern és una mostra del compromís del centre amb la qualitat pedagògica i artística, i alhora una manera d’obrir les portes a la ciutadania perquè la música arribi a tothom”.
A més de l’activitat artística, el Conservatori manté diversos projectes socials i comunitaris. Segons Sabata, “la música és una eina de transformació, i ens permet contribuir al benestar emocional, social i educatiu del país”. Entre aquests projectes hi ha el taller de musicoteràpia realitzat amb el servei de salut mental del SAAS, la participació en programes educatius a les escoles bressol comunals i el projecte ComSona!, que actualment dona servei a una cinquantena d’alumnes del Col·legi Sant Ermengol.