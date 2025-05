Nova edició del concurs musical juvenil

El concurs Escaldes Sound torna aquest estiu per descobrir nous talents musicals d’entre 12 i 35 anys

La cinquena edició del concurs busca noves veus entre els joves de 12 a 35 anys i culminarà amb una actuació al Colors de Música

El departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida a la cinquena edició de l’Escaldes Sound, el concurs musical destinat a joves d’entre 12 i 35 anys. L’objectiu de la iniciativa és fomentar i visibilitzar el talent emergent del país, tot oferint una plataforma de projecció tant a solistes i cantautors com a grups musicals novells o semiprofessionals amb ganes de fer-se un lloc a l’escena local. Les inscripcions es podran formalitzar del 29 de maig al 30 de juny, ambdós dies inclosos, a través dels canals del comú o de l’Espai Jovent. Un cop inscrits, els participants hauran de presentar el tema amb què competiran, que es publicarà al perfil d’Instagram de l’Espai Jovent (@espai_jovent_ee).

El sistema de votació estarà obert de l’1 de juliol al 10 d’agost, i la proposta guanyadora serà la que acumuli més ‘likes’ del públic. El veredicte es farà públic el 12 d’agost, i el premi per al guanyador serà l’oportunitat d’actuar en directe durant el Colors de Música. Els grups que es presentin han d’estar formats per un màxim de cinc membres residents al país, que hauran de constar a la fitxa d’inscripció. En cas de canvis en la composició, caldrà comunicar-ho a l’organització i presentar la documentació corresponent amb almenys deu dies naturals d’antelació abans de l’inici del concurs. Si no es compleix aquest requisit, l’organització es reserva el dret de no admetre el grup.

El reglament també especifica que el guanyador haurà d’estar en condicions d’oferir un concert mínim de 40 minuts en directe. Queden exclosos del concurs aquells artistes o bandes que tinguin contracte amb una discogràfica o representant professional, així com els guanyadors de les edicions anteriors. Tota la informació i les bases del concurs es poden consultar a través del web www.e-e.ad.