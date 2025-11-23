El concert de Santa Cecília reuneix Jonca i escoles de música en un recorregut sonor per les parròquies

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella s’ha omplert aquest cap de setmana amb motiu del concert de Santa Cecília, que ha reunit la Jonca, les escoles de música del país, entre elles el grup de l’Agora Andorra International School, i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. La proposta ha presentat un recorregut musical per les set parròquies a través de peces concebudes per reflectir trets característics de cada territori.
El director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, ha explicat que la selecció s’ha basat en elements que identifiquen cadascuna de les zones, com la transhumància, la pedra seca, els camins tradicionals, la flora, l’aigua o el vent. L’adaptació dels arranjaments ha buscat acostar aquests referents a les generacions més joves, amb estils que inclouen ritmes de reggae o incorporacions de rap en determinades peces.
L’esdeveniment omple el centre de congressos amb set peces inspirades en elements identitaris del país i arranjaments pensats per al públic juvenil
L’obertura del programa ha anat a càrrec del director convidat, Àlex Arajo, que ha escollit una combinació d’obres prèviament interpretades per l’ONCA i altres treballades especialment per a l’ocasió. Entre elles, Vistes del mar de Toldrà, una simfonia de William Boyce i una suite de Reuter dissenyada per a estudiants. Segons ha assenyalat, la intenció principal és oferir un espai real d’experiència orquestral als joves músics, amb públic i condicions professionals.
Arajo ha posat en valor la implicació de tots els participants, destacant la concentració dels alumnes i la col·laboració dels professionals que han reforçat l’orquestra. També ha recordat la importància que tenen aquests espais formatius per als estudiants que, com ell mateix en el seu moment, poden aprendre directament del treball al costat de músics experimentats.
Gumí ha remarcat, d’altra banda, la necessitat de continuar construint un repertori propi basat en la identitat del Principat. Ha assenyalat que, tot i que ja existeixen nombroses composicions inspirades en Andorra i disponibles en arxius, seria positiu reunir-les en una publicació que permetés preservar aquest patrimoni musical i fer-lo accessible a tot el sector.