El Comú d’Ordino convoca un concurs per dur a terme una escultura per retre homenatge a la festa de l’última ossa

El Comú d’Ordino té la voluntat de retre homenatge a la festa de l’última ossa d’Ordino, que conjuntament amb les festes de l’os dels Pirineus, és patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco. Per aquest motiu, ha convocat un concurs públic nacional per trobar un artista que dugui a terme una escultura que giri al voltant d’aquesta festa. La intenció és que estigui instal·lada a Prat de Call, que de fet és on es duu a terme la representació cada any.
Les persones interessades a participar en el concurs tenen de marge fins al 6 d’octubre per fer les seves propostes, segons consta en l’edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Pel que fa als terminis per tenir l’escultura acabada i dur a terme la instal·lació, des del comú manifesten que dependrà de l’artista escollit i del temps que necessiti per a la realització i la instal·lació.