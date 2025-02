El Clàssicand 2025 es consolida com a referent amb un cartell de primer nivell i nous escenaris

El Clàssicand torna amb més força que mai i un cartell enfocat a l’objectiu marcat des de l’inici: la consolidació. Amb grans propostes i artistes de primer nivell, la 3a edició del festival està encapçalat per la cantant lírica Anna Netrebko que actuarà en l’obertura, el pròxim 3 de maig en un nou escenari càpsula transparent al parc Central d’Andorra la Vella. Segons ha mencionat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació, la voluntat és acabar de consolidar el festival local i internacionalment, així com “reafirmar-se com a mostra cultural estratègica donant a conèixer figures emblemàtiques del patrimoni cultural del país”.

Nous escenaris, propostes líriques i d’òpera mai vistes al país, avançament de dates, passant d’organitzar-ho a finals de maig i principis de juny a les dues primeres setmanes de maig, i el mateix pressupost que l’any passat, 900.000 euros, d’aquesta forma es donarà el tret de sortida al festival andorrà de música clàssica per excel·lència. “Aquest any es consolida el projecte. Un projecte que s’ha anat duent a terme de manera transversal i que aquest tipus d’actuacions són les que ens permeten agafar un posicionament internacional i, sobretot, amb la qualitat dels artistes que venen” ha declarat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. En aquest sentit, també s’ha remarcat la col·laboració publicoprivada entre sis entitats (ministeri de Cultura, Andorra Turisme, comú d’Andorra la Vella, comú d’Ordino, Creand Crèdit Andorrà i Morabanc), així com el treball dut a terme pel director artístic de l’esdeveniment, Joan Antón Rechi, i els tècnics dels departaments. “És un model que a Andorra ens funciona molt bé i ens permet sumar esforços, en aquest cas, a favor de la cultura” ha assenyalat Bonell.

Com ja s’ha fet durant tres anys, i ha acabat sent la característica principal del festival, es tornaran a obrir llocs emblemàtics del patrimoni cultural del país per als concerts de música clàssica. En concret, els escenaris principals seran als jardins de Ràdio Andorra, l’església de Sant Martí de la Cortinada i el vestíbul del Consell General, però també es tornarà a instal·lar un escenari al parc Central en forma de càpsula semitransparent, en forma de prova pilot, que “aportarà un plus a l’esdeveniment per la interacció de les persones que passegen pel parc amb l’escenari”; la plaça del Consell General, l’ACCO d’Ordino i l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià d’Ordino. “És una manera que els visitants puguin conèixer la història d’Andorra i que la població pugui apropar-se a llocs que no són els tradicionals per fer concerts” ha concretat Bonell.

La gran absència d’enguany és la de l’Auditori Nacional, que deixarà de ser un dels escenaris per excel·lència a causa de les obres de millora, tot i que el concert inaugural d’aquest dissabte a les 20 hores es farà allà. “Hem volgut aprofitar el que serà el darrer espectacle a l’Auditori del Clàssicand 2025 per fer-ho allà” ha concretat Rechi. I no es podia fer d’una altra forma que no siguis multitudinària amb el concert gratuït de la gran Angela Gheorghiu, una de les grans sopranos dels temps moderns, la qual estarà acompanyada del pianista Alexandru Petrovici. “És la primera vegada que està aquí al Principat i farà un recital molt especial, molt íntim amb algunes peces operístiques i algunes cançons” ha explicat.

Amb tot, i com ja s’ha esmentat, el cartell donarà el tret de sortida el 3 de maig amb “una de les grans dives del nostre temps”, segons ha qualificat Rechi, la cantant Anna Netrebko a la carpa del parc Central. Tenir a Netrebko és “un somni per a qualsevol festival”, ja que és una de les estrelles de la lírica actual. Pel que fa a l’escenari, “una de les qüestions que té el Clàssicand és posar en valor escenaris naturals i mostrar altres possibilitats de gaudir de l’entorn natural que tenim, així com reivindicar el nostre patrimoni” ha al·legat, afegint que durant la primera edició ja es va fer servir el parc per a la projecció de la pel·lícula ‘Jurassic Park’ amb orquestra simfònica.

La darrera setmana del Clàssicand 2025 iniciarà amb una nova col·laboració amb el festival Ull Nu d’Andorra la Vella. Entrant al detall, el 16 de maig l’ONCA oferirà ‘Un viatge’ un concert amb projeccions de la Casa de la Vall on s’interpretarà la peça que el director de l’orquestra, Albert Gumí, va compondre pel 30è aniversari de la Constitució i amb un text d’Albert Villaró. L’ACCO d’Ordino, un dels nous escenaris d’aquesta 3a edició, acollirà un dels concerts més íntims de tota la programació: el recital de piano de Tiffany Poon, la que ha estat l’artista més jove en entrar a l’escola d’arts escèniques de Juilliard de Nova York.

Per concloure l’edició, el 18 de maig hi haurà triple sessió. Continuant amb la iniciativa solidària que es va engegar l’any passat, els andalusos Lapso Produccions presentaran l’espectacle infantil ‘Ad Libitum’ al Teatre comunal d’Andorra la Vella (17 hores), on l’íntegra recaptació serà novament destinada a la botiga solidària de la Creu Roja. A causa de l’èxit de la col·laboració amb el Sax Fest, enguany, el guanyador del festival de saxofon tornarà a fer un recital, aquest cop en l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià d’Ordino. Finalment, el gran Miguel Poveda posarà el colofó d’or al vestíbul del Consell General, on presentarà algunes de les seves peçes més emblemàtiques i presentarà el seu darrer treball ‘Poema del Cante Jondo’, on posa música, veu i flamenc al poemari homònim del poeta Federico García Lorca.