  • El director andorrà Marc Camardons recollint el premi dissabte. | Festival de Màlaga
Agències
Cinema

El cineasta andorrà Marc Camardons guanya la Biznaga de Plata a millor direcció de curt al Festival de Màlaga

Celebra el reconeixement que ha rebut 'Per bruixa i metzinera', tot assegurant que ha estat "una sorpresa" en una secció "de moltíssim nivell"

El director andorrà Marc Camardons va ser guardonat el passat dissabte amb la Biznaga de Plata a millor direcció de curtmetratge a la secció oficial del Festival de Màlaga. El cineasta ha celebrat el reconeixement que ha rebut ‘Per bruixa i metzinera’, tot assegurant que ha estat “una sorpresa total” en una secció en què, segons ha dit, competien treballs “de moltíssim nivell”.

Camardons ha explicat que l’equip va viatjar inicialment al festival per presentar el curt i compartir l’experiència amb el públic, sense esperar cap premi. “Vam marxar de Màlaga molt contents amb l’experiència, perquè el públic va respondre molt bé i vam tenir molt bon ‘feedback'”, ha assenyalat.

“És un festival que ens va sorprendre molt perquè és dels llocs on hem anat on segurament hem vist els millors curts competint amb nosaltres”, ha mencionat. Per això, ha reconegut que no contemplaven la possibilitat d’endur-se cap guardó. “La sensació era: aquí hi ha molt bons curts. No teníem cap esperança de guanyar res, va ser totalment una sorpresa”, ha afirmat, informa l’ANA.

Mirant cap al llargmetratge

Després del reconeixement a Màlaga, Camardons assegura que ja treballa en el desenvolupament d’un primer llargmetratge, encara en una fase molt inicial. “Ara mateix començo a desenvolupar una història de llarg, molt a les primeres etapes”, ha afegit. El director ha detallat que el procés es troba encara en fase d’escriptura i definició del projecte. “Estic començant a escriure i a veure cap on va la història”, diu. Tot i que encara no hi ha una línia narrativa definitiva, sí que té clar que serà un projecte diferent del curt premiat: “Serà un altre univers, un altre món i altres personatges”.

Camardons ha admès que el procés creatiu encara està obert. “Em canvia pràcticament tot el guió cada setmana”, explica entre rialles. “Encara estem trobant de què volem parlar exactament i quina història volem explicar”, ha apuntat. Malgrat això, el premi al Festival de Màlaga representa per al director un important impuls en aquesta nova etapa creativa. “És molt gratificant […] Et dona forces per continuar treballant i seguir desenvolupant projectes”, ha finalitzat.

El més destacat
  • Cultura
‘Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs’ supera els 3.000 visitants en el marc de la celebració
  • Cultura
Pau Riera defensa el cinema en català i assegura que l’idioma no condiciona la força ni l’abast d’una història
  • Cultura
El cicle ‘Canya als Museus’ arrenca el 28 de març amb una festa modernista pels 40 anys de la Casa d’Areny-Plandolit
