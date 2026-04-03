El Centre de Congressos acull el concert final de l’Andorra Sax Fest amb l’ONCA i direcció d’Àlex Sansó

El Centre de Congressos acollirà aquest divendres al vespre, a les 21 hores, l’últim concert de la 13a edició del festival Andorra Sax Fest. Es tracta del ja consolidat concert dins la programació del festival, en col·laboració amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), que en aquesta ocasió estarà dirigida per Àlex Sansó. “Són obres que habitualment no formen part del repertori de l’orquestra, i algunes s’han adaptat per tal que s’ajustin millor al saxo, fet que suposa un repte important. Ha estat una feina intensa, però també molt gratificant” ha avançat el violinista concertino de l’ONCA, Gabriel Coll.
De fet, Coll ha destacat que el programa incorpora peces de diferents estils, amb una especial presència de música francesa, així com alguna obra de Vivaldi que originalment va ser escrita per a altres instruments i adaptada per a saxòfon. També ha remarcat la dificultat que suposa per a l’orquestra treballar amb tonalitats pròpies dels instruments de vent, menys còmodes per a la corda, fet que converteix el projecte en un repte musical interessant.
El concert reunirà una vintena de músics i fins a sis saxofonistes solistes en una proposta musical exigent i poc habitual
“En algunes edicions hem treballat amb obres contemporànies i amb molt poc temps d’assaig —només un parell de dies per preparar-ho tot—, cosa que representa un gran repte. Habitualment, una orquestra necessita més temps, però el resultat final és molt satisfactori” ha apuntat. En aquest sentit, ha explicat que el concert comptarà amb una vintena de músics a l’escenari, amb la participació de diversos saxofonistes solistes —fins a sis en diferents peces—, així com amb instruments com el clave i la percussió, i ha animat el públic a assistir-hi per gaudir d’una proposta de gran qualitat.
Aquest dissabte 4 d’abril, abans de l’entrega de premis i la clausura oficial, se celebrarà la quarta edició dels Sax Awards, que reconeixen persones i institucions que promouen la difusió de la cultura saxofonista.