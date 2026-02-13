El Carnestoltes de la capital desafia la pluja i carrega contra “l’Andorra de les torres” en el pregó inicial de la festa

“Tocava! Al discurs del Carnestoltes toca parlar del que hi ha cada any”, ha reivindicat Joan Hernández, pregoner i membre del grup d’animació Xtravaganxa, durant el parlament inaugural de la festa.
La companyia ha ofert el discurs a viva veu, sense micròfons ni equip de so, després que el comú hagi decidit retirar l’equipament sonor a causa de les pluges d’aquest divendres. La decisió s’ha pres perquè “sempre s’ha de primar la seguretat”. En aquest sentit, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha justificat que “ells estan superpreparats per fer teatre de carrer, per seguretat s’ha valorat millor no fer-ho”.
Malgrat la manca de so, el parlament no ha afectat el desenvolupament de la festa. Durant la intervenció, els actors han carregat contra el model urbanístic del país i han ironitzat sobre “l’Andorra de les Torres”. “Abans alçar la mirada és veure muntanyes. Ara és Torre número 1, Torre número dos”, han clamat davant el públic.
L’actuació ‘Passarel·la extravagant’ ha quedat finalment en l’aire, però el Carnestoltes ha continuat sense interrupcions i el ninot s’ha mantingut a l’avinguda Meritxell a la vista de residents i turistes. El ninot d’enguany ha estat dissenyat pels infants de la Ludoteca de Santa Coloma. “Ha plogut i no teníem micròfon. Ens hem fotut amb tres temes, tenim més temes preparats”, han lamentat els artistes, tot reivindicant l’ofici. “Però ho hem pogut salvar, perquè què som? Som uns professionals”, ha exclamat Hernández.
Les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han encetat amb el penjat del ninot la programació del Carnestoltes, que se celebra del 13 al 17 de febrer del 2026 amb activitats repartides en diversos espais dels dos nuclis urbans. La celebració inclou espectacles, rua, concurs de comparses i propostes festives obertes a la ciutadania.
La jornada central tindrà lloc aquest dissabte 14 de febrer a les 18.00 hores amb la Gran Rua de Carnaval, amenitzada per la batucada BLOCO SAMBARA, i el Concurs de comparses i coreografies. Els participants es trobaran a les 17 hores al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany, des d’on s’iniciarà un recorregut que passarà pel carrer Constitució, l’avinguda Carlemany i l’avinguda Meritxell fins a la plaça del Poble.
En acabar la rua, la plaça del Poble acollirà una botifarrada per als participants, i el final de festa es traslladarà a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb les actuacions de les comparses inscrites i el veredicte final del concurs.”