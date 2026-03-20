El cantant i productor Bernat Torra llança un EP “caòtic”, però “real”, que busca representar a la seva generació

“Si jo ara estigués de festa, que voldria escoltar?”. A partir d’aquesta pregunta, el cantant i productor andorrà, Bernat Torra, conegut com a ‘berni2004’, va començar a crear el seu segon EP: ‘Los Jinetes Del Apocalipsis‘. Tres mesos després del seu primer treball ‘Rapeandoenlacantina‘, un projecte, segons Torra, més “introspectiu”, arriba el segon “de manera molt natural, sense pensar-ho gaire” i amb la voluntat de “fer una cosa més caòtica amb els meus amics”, explica.
El projecte, de sis cançons en total, totes produïdes pel Bernat, combina ritmes de ‘trap’ i ‘reggaeton’ i parla de temes quotidians entre la joventut com la festa, el sexe i les drogues, sempre amb un to humorístic i irònic. “Crec que és un reflex meu, dels meus amics i en general de la nostra generació”, apunta Torra, definint-lo com “exagerat, però a l’hora real”.
I és que aquestes temàtiques “s’han tractat tota la vida” i per això el productor lauredià destaca que l’objectiu no era innovar, sinó parlar del que sempre s’ha parlat, però des de la visió de la seva generació. “També tocant temes actuals com l’addicció que tenim molts de nosaltres al telèfon, sempre des d’un to irònic”.
Tal com s’ha mencionat, tot l’EP ha estat produït pel Bernat, un fet, diu que “li dona molta personalitat”, però també molta feina. Així tot, el fet de poder tenir tot el control creatiu ha compensat la càrrega de feina. “M’he sentit molt lliure”.
Entrant en detalls de la producció, totes les percussions estan creades amb la ‘Roland 808’, una caixa de ritmes dels anys 80 amb la qual Torra està “obsessionat” des que la va descobrir investigant pel seu Treball Final de Grau. “Vaig decidir que totes les percussions haurien de ser amb ella, exceptuant les del reggaeton, que són una mescla d’aquesta màquina amb ‘drums’ també fets per mi”. Un procés que, segons relata, no era evident per la seva antiguitat, però que considera que el fet que les cançons “sonin pitjor i antiquades fa que li doni molta personalitat”.
Pel que fa a les col·laboracions de l’EP, només dues de les nou persones que hi participen havien cantat abans. Aquests són en Cerni Casamajor, membre del grup Isolda junt amb en Bernat, i en Pau Cabanes (‘paWho’). “No havien cantat mai, vam anar a l’estudi a jugar amb l’autotune i a divertir-nos”, assegura Torra, tot remarcant que la voluntat no era fer “un disc bo, sinó real”.
El treball ja suma més de 3.000 reproduccions des del seu llançament el passat 11 de març, tot i que, més enllà de les xifres, el moment més destacat per a Bernat i els seus amics va ser poder presentar l’EP a ‘Sesión Zero’, al Club Sauvage de Barcelona. Es tracta d’un ‘showcase’ on artistes emergents poden començar a donar els seus primers passos en un escenari, una experiència que Torra defineix com a “brutal” i a la qual van acudir unes 150 persones.