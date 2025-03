Nou punt d'interés

El Camí de les Carboneres es consolida com a accés principal al Parc Natural del Comapedrosa

Es destaca l’augment de visitants, la posada en valor dels antics oficis i el reforç del sector primari i la cooperació internacional

La memòria anual del Parc Natural del Comapedrosa corresponent a l’any 2024 destaca el paper creixent del Camí de les Carboneres, recuperat l’any anterior, com a via principal d’entrada a l’espai protegit. La ruta ha atret un nombre important de visitants i s’ha convertit en un nou punt d’interès gràcies a la posada en valor del patrimoni cultural vinculat als antics oficis.

Durant l’estiu de 2024 es va iniciar la construcció d’una carbonera interpretativa, que es completarà aquesta primavera amb diversos elements informatius. “Una de les nostres línies de treball és posar en valor els oficis antics lligats al territori”, ha explicat el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, qui ha avançat que es mantindran les activitats divulgatives en aquesta línia, com les realitzades durant la Pitavola.

A banda de la nova infraestructura, també s’hi ha instal·lat un ecocomptador per mesurar la freqüentació, i s’ha dut a terme una campanya de senyalització a les diferents entrades del parc, amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat i potenciar la imatge pública de l’espai.

L’òrgan rector del parc valora positivament altres iniciatives desenvolupades durant el 2024, com el suport al sector primari mitjançant la transhumància, amb 1.200 ovelles pasturant a la zona del refugi del Comapedrosa, així com la presència de bestiar boví i equí durant l’estiu. També es destaca la instal·lació d’arnes per a la producció de mel, per fomentar la biodiversitat i protegir les abelles.

Quant a la freqüentació, les dades mostren un increment respecte al 2023. El camí del Coll de les Cases ha augmentat un 2,48%, el del Pla de l’Estany un 6,45% i el de la Portella de Sanfons un 13,75%. El recorregut més transitat ha estat el Circuit interpretatiu, amb 45.577 visitants, i el dia amb més afluència va ser el 7 d’agost, amb 848 persones. El camí del refugi també ha registrat una elevada activitat, amb 23.983 persones, mentre que el refugi del Comapedrosa ha comptabilitzat 1.821 pernoctacions i 3.150 àpats servits.