Oferta cultural d'estiu

El CAEE acull fins a la tardor algunes de les obres mestres renaixentistes del gravador germànic Albrecht Dürer

La mostra es podrà contemplar fins al pròxim 11 d'octubre i inclou un programa complet d'activitats amb conferències i visites guiades

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull, fins a l’11 d’octubre del present any, l’exposició ‘Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista’, una certamen que repassa la trajectòria artística del mestre alemany (nascut i mort a Nuremberg, 1471 – 1528) a través d’una selecció de les seves obres més emblemàtiques. En aquest sentit, l’exposició ofereix un recorregut per l’univers creatiu de Dürer com a gravador, incidint en la seva capacitat d’observació, la riquesa temàtica de la seva obra i la seva mestria tècnica. Amb una mirada científica pròpia del món germànic i una sensibilitat humanista influïda pel Renaixement italià, Dürer va revolucionar l’art del gravat, elevant-lo a la categoria de gran art.

La mostra presenta un recorregut complet per la seva trajectòria: des dels primers anys d’aprenentatge, fins a la seva maduresa tècnica. Per això, s’hi poden veure obres claus, com la ‘Melancholia I’, considerada com una de les peces més representatives de la seva producció, i ‘El carro de Maximilià’, una obra que exemplifica la funció propagandística del gravat al servei del poder. En aquest sentit, la professora Rosa María Perales, de la Universitat d’Extremadura, ha destacat que “és la primera visió que es té sobre l’exaltació del que serà després la monarquia absoluta”.

Una de les creacions de l’artista. | ANA/R.S.

Perales també ha posat èmfasi en la importància històrica de l’artista afirmant que “Dürer és una peça clau de la història de l’art perquè és capaç d’assumir allò que havia estat l’edat mitjana i reconduir tota la història d’aquesta època per portar-la a la contemporaneïtat”. A més, segons la seva visió, l’autor alemany va transformar la percepció de l’artista a l’Europa moderna: “Gràcies a la seva figura, els artistes van deixar de ser vistos com a artesans per esdevenir realment creadors”.

Simultàniament, el CAEE també ha programat un seguit d’activitats que inclouen tallers, conferències i visites, amb la intenció d’apropar l’obra d’Albrecht Dürer a l’espectador. Per aquesta raó, es durà a terme un taller de xilografia (dimarts 8 de juliol, a les 19.00 hores), que ensenyarà tècniques de gravat tradicional sobre fusta i d’impressió manual. Les conferències al voltant de l’obra de l’artista alemany seran una constant, així com les visites nocturnes, familiars i guiades sense reserva prèvia.