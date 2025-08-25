Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una de les darreres visites per part de les autoritats competents al jaciment de la Roureda de la Margineda. | SFGA
Inclòs en la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco

Cultura adjudica per 28.469 euros l’elaboració del pla director del jaciment de la Roureda de la Margineda

La redacció del document per part d'ACTIUM establirà la metodologia d’intervenció i un model de gestió integral per als pròxims quinze anys

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha adjudicat a l’empresa ACTIUM Patrimoni Cultural l’elaboració del pla director de la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda. L’empresa disposa d’un termini de dotze mesos per redactar el document i un pressupost de 28.469 euros. L’objectiu és disposar d’un pla que garanteixi una gestió integral del jaciment medieval, tenint en compte les intervencions necessàries, la periodicitat del manteniment, les estratègies de difusió i les eines per millorar la gestió a llarg termini.

Aquesta actuació forma part del conveni de col·laboració signat el 2022 entre el Govern, el Comú d’Andorra la Vella i la propietat, Molines Patrimonis, per impulsar la conservació i posada en valor del conjunt. Cal destacar que, des de la signatura del conveni, l’ens governamental ha invertit 103.900 euros en actuacions de conservació, als quals se sumen ara els 28.469 euros destinats al pla director.

La Roureda de la Margineda és un jaciment medieval declarat bé d’interès cultural i inclòs en la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la Unesco dins el projecte ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’. El pla director establirà la metodologia d’intervenció al jaciment, definirà les estratègies de comunicació i proposarà un model de gestió integral per als pròxims quinze anys.

La Roureda de la Margineda va ser descoberta als anys 60 per Pere Canturri, i entre 2007 i 2009 es va dur a terme una excavació en extensió per iniciativa de Molines Patrimonis. Posteriorment, entre 2011 i 2015, es van impulsar cinc campanyes més, les quals han permès excavar gairebé la totalitat del jaciment i avançar en les tasques de consolidació i adequació per a la seva visita pública. Amb una extensió de 1.300 m², el jaciment destaca tant per les dimensions com pel seu valor històric, i la seva obertura al públic fa necessària la redacció d’aquest pla per assegurar la conservació i garantir-ne una gestió sostenible.

