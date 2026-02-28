ClàssicAnd vol consolidar-se com a referent amb grans veus i produccions simfòniques en la quarta edició

El festival ClàssicAnd presenta un ambiciós cartell per a la seva quarta edició. Amb voluntat clara de continuar posicionant-se com a referent cultural, la programació d’enguany inclou noms de primer nivell internacional com la mezzosoprano Elina Garanča o l’actriu francesa Fanny Ardant, juntament amb grans produccions simfoniques i propostes escèniques de prestigi.
Així, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha apuntat que “la cita aporta una oferta única al país, amb propostes d’alta qualitat i sempre amb l’objectiu de reforçar el nostre posicionament com a destinació prèmium, amb espais emblematics i experiències úniques i diversificades perquè els nostres visitants vulguin allargar la seva estada”.
En el mateix sentit, la titular de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat que “és una oportunitat excel.lent per projectar Andorra al món a través de la cultura i, a més, permet programar a Andorra artistes i produccions de molt alta qualitat i situar el festival dins els circuits culturals de referència”.
L’encarregada d’encetar l’edició 2026, el 29 de maig, serà la letona Elina Garanča – una de les veus més prestigioses del panorama líric internacional-, que oferirà un recital acompanyada al piano per Matthias Schulz. La seguirà l’obra mundialment famosa Carmina Burana, de Carl Off, en aquesta ocasió interpretada per I’ONCA, la Jove Orquestra Simfonica de Galícia, el Cor de l’Orquestra Simfonica de Galicia i el Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers -30 de maig-.
Aixi, el primer cap de setmana de maig encara hi haurà dues cites més: l’òpera Combattimento de Claudio Monteverdi -el diumenge 31- i una proposta molt especial, “La Passió de Casa de la Vall”: el director artístic del festival, Joan Anton Rechi, ha explicat que “es tracta d’un projecte escènic i musical concebut específicament per a aquest espai emblemàtic, que combina la música de Bach amb un recorregut dramatitzat per les diferents estances de l’edifici”. La proposta, que s’ha fet en col:laboració amb el Consell General, es podrà veure tant dissabte 30 com diumenge 31.
Ja entrant en la segona setmana de programació, la dansa serà la protagonista de divendres, amb la Companyia de Nacho Duato -5 de juny-. El dissabte 6 hi haurà dues propostes: la primera, el concert de Waturu Hirai, guanyador del festival Sax Fest 2025; la segona, un concert de música de cambra de Christian Zacharias acompanyat del Leipzig Quartet.
Seguidament, el 7 de juny al migdia hi haurà el concert “Jardins de Somni”, de les andorranes Míriam Manubens i Isabel Fèlix. Al vespre, el festival clourà amb la proposta de música i paraula Cassandre, protagonitzada per la reconeguda actriu francesa Fanny Ardan. Finalment, s’ha programat |’espectacle familiar de nova creació Òhpera de la companyia de Mar Gómez. Serà una representació itinerant i es podrà veure el dissabte 6 als carrers de la capital i el 7, als d’Ordino.
Els actes de ClàssicAnd es reparteixen entre Andorra la Vella i Ordino, que han tornat a sumar esforços per unificar en un sol festival les propostes de música classica del país. Així, diferents indrets emblematics d’aquestes dues parroquies acolliran les actuacions: |’Auditori Nacional d’Andorra, les esglésies de Santa Coloma i Ordino i la Casa de la Vall es convertiran en escenaris. A més, s’instal·larà per segon any consecutiu una vela al Parc Central d’Andorra la Vella per a les actuacions de més gran format.
Les entrades per assistir al festival es posaran a disposició a partir del dilluns 16 de març, tant al web www.classicand.com com presencialment a les oficines de Turisme d’Andorra la Vella i Ordino. El preu de les localitats oscil-la entre les 30 i els 40 euros, i també hi ha la possibilitat de comprar un abonament de 150 euros que dona accés a sis espectacles: el concert inaugural de Garanča, Carmina Burana, Combattimento, la dansa de la Companyia de Nacho Duato, el concert de Zacharias & Leipzig Quartet-i la interpretació de Fanny Ardant. La resta d’espectacles -La Passió de Casa de la Vall, Jardins de Somni, Waturu Hirai i l’espectacle famliar- són gratuïts i d’accés lliure.