El cicle ‘Canya als Museus’ arrenca el 28 de març amb una festa modernista pels 40 anys de la Casa d’Areny-Plandolit

El cicle ‘Canya als museus’ torna amb novetats. Així ho han anunciat aquest dijous el director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, durant la presentació de la desena edició del programa cultural.
De fet, han explicat que la programació, que organitza l’àrea de Museus i Monuments d’Andorra i que, segons han remarcat, ja es troba plenament consolidada, començarà el 28 de març amb una activitat destacada: una festa modernista al Museu Casa d’Areny-Plandolit, que justament celebra quaranta anys de visites com a museu. “Comencem el mateix dissabte a les dotze del migdia amb una visita guiada centrada en aquests elements modernistes que acabarà al jardí, l’únic jardí històric que tenim al país, amb un petit vermut. I continuarem a la tarda: a partir de les 18.00 hores, tothom que vulgui podrà venir i participar d’aquesta festa amb música, animació teatral i degustació de receptes que es cuinaven al tombant del segle XIX” ha avançat Casabella.
Més enllà d’aquesta primera activitat, la programació -que s’allargarà fins al mes de juny- inclourà altres propostes que busquen oferir noves maneres d’apropar-se al patrimoni. Entre elles, destaca una visita pel poble de Sispony que acabarà a la Casa Rull i que mostrarà com aquest espai ha estat escenari de diversos rodatges cinematogràfics.
A més, la desena edició del cicle també incorporarà una nova edició de les jornades dedicades al romànic, que enguany arriben a la cinquena edició i que tenen com a objectiu presentar aquest patrimoni des d’una perspectiva diferent i amb activitats pensades per a tots els públics. Les jornades començaran amb una xerrada de l’escriptor català Martí Gironell a l’Espai Columba i continuaran amb visites i activitats en diverses esglésies romàniques.
El programa es completarà amb altres propostes culturals, com una conferència sobre la Segona Guerra Mundial en clau andorrana a càrrec de la professora de la Universitat d’Andorra (UdA) Cristina Yáñez.
Intervencions i innovació al Museu Casa d’Areny-Plandolit
Casabella ha aprofitat la presentació per explicar les darreres intervencions al Museu Casa Areny-Plandolit, i n’ha destacat principalment la pintura i reorganització del mobiliari de diverses habitacions per permetre una millor visibilitat i seguretat dels objectes, així com la incorporació de recursos sensorials com un dispensador d’olors a la biblioteca i la instal·lació d’un sistema d’hologrames que explica la vida i el context de Don Guillén d’Areny-Plandolit. També ha comentat la creació de lavabos nous, un sistema per allunyar els coloms i la transformació d’un antic magatzem en un racó didàctic per a infants. Totes aquestes accions, ha apuntat Casabella, tenen com a objectiu millorar la museografia, garantir la seguretat dels objectes i facilitar la comprensió de la col·lecció.