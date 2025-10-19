Canillo recupera Cal Federico, el primer molí elèctric d’Andorra, i el transforma en un espai cultural i de producte local

El Comú de Canillo ha inaugurat avui al migdia Cal Federico, un edifici històric que reneix com a espai cultural i de promoció de l’artesania i el producte local. L’acte ha comptat amb la presència del copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat; el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat, i el cònsol major, Jordi Alcobé, acompanyat del seu equip comunal.
Construït el 1942, Cal Federico va ser el primer molí elèctric d’Andorra i és actualment un dels pocs que es conserven en excel·lent estat a tota la península Ibèrica. Després d’un acurat projecte de rehabilitació valorat en 270.000 euros, l’edifici obre de nou les portes amb la voluntat de preservar la memòria històrica de Canillo i impulsar el teixit artesanal i econòmic de la parròquia.
A la planta baixa, s’ha mantingut l’antic molí original, que es podrà visitar com a espai museístic. El mateix nivell acull també una agrobotiga dedicada a la comercialització i degustació de productes agraris, alimentaris i artesanals elaborats al país.
D’altra banda, la primera planta s’ha habilitat com una sala d’exposicions per donar visibilitat als artistes i creadors locals. “Recuperar aquest espai significa preservar la nostra història, però també projectar-nos cap al futur”, ha afirmat Alcobé, tot destacant que el projecte “enforteix el compromís del comú amb la sostenibilitat, el patrimoni i el producte de proximitat”.
Durant la inauguració, la corporació canillenca i l’Executiu ha signat un conveni de col·laboració per a la gestió de l’agrobotiga. Així, el comú posa a disposició l’espai, mentre que el Govern hi aporta 30.000 euros per al seu condicionament i imatge corporativa, sota la marca de garantia ‘Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra’.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha subratllat que aquest projecte “fa realitat una reivindicació del sector primari i dona als productes de quilòmetre zero un espai digne i identificable amb un segell de qualitat”.