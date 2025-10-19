Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les autoritats durant la inauguració. | Comú de Canillo
Inauguració

Canillo recupera Cal Federico, el primer molí elèctric d’Andorra, i el transforma en un espai cultural i de producte local

El Govern destina 30.000 euros al nou espai d’agrobotiga de l'edifici històric, gestionat conjuntament amb la corporació canillenca

El Comú de Canillo ha inaugurat avui al migdia Cal Federico, un edifici històric que reneix com a espai cultural i de promoció de l’artesania i el producte local. L’acte ha comptat amb la presència del copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat; el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat, i el cònsol major, Jordi Alcobé, acompanyat del seu equip comunal.

Construït el 1942, Cal Federico va ser el primer molí elèctric d’Andorra i és actualment un dels pocs que es conserven en excel·lent estat a tota la península Ibèrica. Després d’un acurat projecte de rehabilitació valorat en 270.000 euros, l’edifici obre de nou les portes amb la voluntat de preservar la memòria històrica de Canillo i impulsar el teixit artesanal i econòmic de la parròquia.

A la planta baixa, s’ha mantingut l’antic molí original, que es podrà visitar com a espai museístic. El mateix nivell acull també una agrobotiga dedicada a la comercialització i degustació de productes agraris, alimentaris i artesanals elaborats al país.

D’altra banda, la primera planta s’ha habilitat com una sala d’exposicions per donar visibilitat als artistes i creadors locals. “Recuperar aquest espai significa preservar la nostra història, però també projectar-nos cap al futur”, ha afirmat Alcobé, tot destacant que el projecte “enforteix el compromís del comú amb la sostenibilitat, el patrimoni i el producte de proximitat”.

Durant la inauguració, la corporació canillenca i l’Executiu ha signat un conveni de col·laboració per a la gestió de l’agrobotiga. Així, el comú posa a disposició l’espai, mentre que el Govern hi aporta 30.000 euros per al seu condicionament i imatge corporativa, sota la marca de garantia ‘Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra’.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha subratllat que aquest projecte “fa realitat una reivindicació del sector primari i dona als productes de quilòmetre zero un espai digne i identificable amb un segell de qualitat”.

